Corpo de dentista é liberado e familiares protestam por justiça em São Mateus

Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto em Conceição da Barra, na segunda-feira (20); enterro será nesta quarta-feira (22), em São Mateus

Familiares de Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, que foi encontrado morto – com marca de agressões e de tiro – na localidade de Meleiras, em Conceição da Barra, na tarde da última segunda-feira (20), realizaram um protesto na tarde desta quarta-feira (22) para que o autor do crime seja preso. Na frente da clínica onde o dentista atuava, foi deixada uma faixa com o pedido de justiça. O corpo dele foi liberado no final da manhã e seguiu para São Mateus, no Norte do Espírito Santo, onde acontecerá o sepultamento.

Segundo a apuração da TV Gazeta Norte, deve acontecer um cortejo assim que o corpo chegue à cidade. Logo depois, deve ir para o bairro Cacique, onde deve acontecer uma rápida manifestação pacífica. Por fim, vai a caminho de um cemitério privado no bairro Aviação para ser enterrado.