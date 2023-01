Corpo de criança desaparecida é encontrado por pescador no ES

Populares afirmaram que a vítima foi levada pela correnteza, no bairro Santa Cruz, em Aracruz

Na tarde de segunda-feira (9), o Corpo de Bombeiros foi acionado para investigar um caso de afogamento de uma criança, de 4 anos, no município de Aracruz, norte do Estado.

De acordo com a corporação, populares relataram que a vítima foi carregada pela correnteza do mar, no bairro Santa Cruz. Durante as buscas realizadas por uma equipe, foi comunicado que o corpo havia sido encontrado por um pescador.

A Polícia Civil informou nesta manhã, que a vítima fatal foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.