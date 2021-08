Corpo de adolescente é encontrado em represa no Norte do Estado

O corpo de um adolescente foi encontrado próximo a uma represa na manhã dessa quinta-feira (26), no distrito de Taquara, em Pedro Canário no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava desaparecido desde o último sábado (21). Uma equipe foi à represa após denúncias indicarem o encontro do cadáver. Enquanto estavam a caminho do distrito, os militares foram informados que três suspeitos estariam envolvidos no homicídio.Ao chegar em Taquara, os militares encontram dois dos indivíduos supostamente envolvidos no crime. A princípio, eles negaram, mas disseram que poderiam levar a equipe até a represa, para comprovar que não havia nenhum corpo.

Apesar disso, um dos acusados, um rapaz de 18 anos, indicou aos militares o local onde o corpo estaria enterrado. Por fim, ele confessou que estava no local quando o crime aconteceu e que outro acusado, de 20 anos, teria cometido o homicídio com golpes de faca porque a vítima teria tentado golpeá-lo com um facão.

Os acusados foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus, onde foram ouvidos e liberados.

De acordo com a Polícia Civil, os acusados não permaneceram presos, pois não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário.

