Corpo com tornozeleira eletrônica é encontrado dentro de rio em Alfredo Chaves

Família alegava que ligava para o serviço de rabecão, por ter ocorrido a morte em via pública, mas nenhum veículo apareceu. Corpo só foi recolhido depois que um carro de funerária foi ao local.

Um idoso de 66 anos passou mal e acabou morrendo no mercado da Vila Rubim, em Vitória, por volta das 8h desta segunda-feira (3). O corpo dele ficou no mesmo lugar por cerca de seis horas, pois a família alegava que ligava para o serviço de rabecão, por ter ocorrido uma morte em via pública, mas nenhum veículo apareceu. O corpo só foi recolhido depois que um carro de funerária foi ao local.

Corpo ficou seis horas no mercado da Vila Rubim, em Vitória — Foto: Reprodução/TV Gazeta

O aposentado José da Cruz chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu, mas a morte dele logo foi constatada. Ele infartou.

A filha do seu João ficou revoltada com a situação, pois o corpo do pai ficou caído no mesmo lugar das 8h ás 14h.

“Eu fiquei muito mal. Meu pai não é um bandido, não é um traficante, ele é simplesmente um trabalhador. Meu pai trabalha aqui na Vila Rubim há 30 anos, e o corpo dele ficou jogado desde oito da manhã”, disse.

O aposentado Deusdedite Pereira trabalhava com o seu João fazendo pequenos serviços na Vila Rubim. Ele contou que o amigo era bem conhecido no local. “A gente fazia entrega pra todo mundo aqui, todo mundo conhecia nós dois. Isso que aconteceu aqui foi uma falta de respeito com o ser humano”, disse.