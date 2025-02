Coronel Weliton cobra atendimento para gestação de alto risco

O deputado Coronel Weliton (PRD) pediu ao governo do Estado gestões no sentido de restabelecer o atendimento ambulatorial de gestantes de alto risco na rede referenciada da Grande Vitória.

Ele relatou que muitas grávidas, principalmente as que residem no interior capixaba, estão sendo prejudicadas com a paralisação da assistência no programa de pré-natal.

De acordo com o deputado, hospitais credenciados para esse tipo de atendimento na Grande Vitória, entre eles a Santa Casa de Misericórdia (Maternidade Pró-matre) e o Hospital das Clínicas (Hucam), estão encaminhando as pacientes para unidades de saúde fora da Região Metropolitana.

“A maioria das cidades do interior não dispõe de um sistema municipal de saúde com estrutura capaz de fazer esse atendimento do pré-natal; não há recursos sequer para contratar ginecologista”, lamentou.

Fotos da sessão

Escola em Iúna

Em outra linha, Coronel Weliton agradeceu ao governo pela atenção dispensada ao projeto de reconstrução da Escola Técnica Estadual de Iúna – município localizado na região do Caparaó capixaba.

Ele relatou que recebeu garantia do governador Renato Casagrande (PSB) e do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas, de que o edital para licitação do empreendimento será lançado neste primeiro semestre.

“Uma boa notícia para todo o Caparaó capixaba, pois esta escola, que está desativada há mais de uma década, é fundamental para a formação de profissionais técnicos capazes de dar suporte ao desenvolvimento do Caparaó dentro de suas vocações e perspectivas sociais e econômicas”, avaliou.

Fonte: POLÍTICA ES