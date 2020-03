Coronavírus: plano de contingência será apresentado à comissão

A apresentação de um plano de contingência contra a circulação do coronavírus no Espírito Santo marcará os debates da próxima semana na Assembleia Legislativa (Ales). A Comissão de Saúde receberá na terça-feira (10), às 10 horas, em sessão extraordinária, representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para debater o problema.

Devem comparecer os coordenadores do Centro de Operações em Emergência, Luiz Carlos Reblin, do Laboratório Central (Lacen), Rodrigo Rodrigues, e da Vigilância Epidemiológica, Larissa Dell'Antonio.

De acordo com a Sesa, o primeiro caso foi confirmado no estado pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) na noite de quinta-feira (5). A paciente, uma mulher de 37 anos que chegou recentemente da Itália, mora na Região Metropolitana e está sendo monitorada em casa, após receber atendimento médico em hospital particular.

Um total de 13 casos foram notificados e oito já foram descartados no estado, segundo a Sesa. Até a próxima sexta-feira (13), o Estado irá receber 500 kits para testes de comprovação da doença. Esse recurso agilizará os testes de confirmação e descarte de contaminações, que por enquanto são realizados pela Fiocruz.

O plano de contingência, conforme divulgado pela pasta, definiu como referências o Hospital Estadual Infantil de Vitória e o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra.

Antes de debater o Covid-19, a Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Doutor Hércules (MDB), vai receber o nefrologista e chefe de gestão de transplantes do Hospital das Clínicas, Lauro Vasconcellos para discutir sobre o Dia Mundial do Rim, lembrado em 12 de março.

Demais comissões

A Casa abre os trabalhos da semana com a discussão em torno do novo modelo de ensino integral na rede estadual do Espírito Santo, que será na segunda (9), às 13 horas, no Plenário Judith Leão Castello Ribeiro. Para abordar o assunto, a Comissão de Educação receberá o representante da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), Marcelo Lana Del Rio.

Na terça-feira (10), às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, a Comissão de Agricultura recebe produtores de café para debater o reajuste de preços do produto, a formação de estoque regular pelo governo federal e a renegociação de dívidas dos produtores rurais.

A participação das cooperativas nos processos licitatórios também está na pauta do dia com o convidado da Comissão de Cooperativismo, Arlan Taufner, assessor jurídico da Organização de Cooperativas Brasileiras (OCB-ES). O encontro será às 11 horas, no Plenário Judith Leão Castello Ribeiro.

Confira a agenda das comissões

Segunda-feira (9)

13 horas – Comissão de Educação – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

13h30 – Comissão de Finanças – Plenário Rui Barbosa

Terça-feira (10)

9 horas – CPI dos Crimes Cibernéticos – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

9 horas – Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10 horas – Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10 horas – Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso

11 horas – Comissão de Cooperativismo – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

13h30 – Comissão de Cidadania – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

13h30 – Comissão de Justiça – Plenário Rui Barbosa

Quinta-feira (12)

10 horas – Comissão de Infraestrutura – Plenário Rui Barbosa

18h30 – Audiência pública da Comissão de Segurança – Câmara Municipal de Mantenópolis