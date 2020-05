CORONAVÍRUS | SESA confirma 171 casos em São Mateus; 256 casos suspeitos

Vários idosos foram transferidos do “Lar dos Velhinhos”, após dois deles e 13 funcionários testarem positivo para Covid-19, em São Mateus. Eles foram levados para uma pousada no balneário de Guriri.

Os idosos foram levados para uma pousada no balneário de Guriri. A transferência aconteceu na manhã desta sexta-feira (22).

A transferência aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), com a ajuda de ambulâncias. A previsão é de que os idosos fiquem no local até a prefeitura fazer a limpeza e a desinfecção do prédio onde funciona o asilo.

Ao todo, dos 21 idosos, dois testaram positivo, mas apresentam sintomas leves. Assim como os funcionários infectados, eles estão em isolamento e serão monitorados.

“Trouxemos todos os idosos para uma pousada no balneário de Guriri, que tem acessibilidade e conforto”, explicou o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador.