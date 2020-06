CORONAVÍRUS | São Mateus tem 640 casos confirmados e 951 em investigação

Uma operação integrada denominada de “Sentinela” entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) no município de São Mateus. O objetivo é diminuir os homicídios, o tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

“A operação contou com a presença do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, coronel Alexandre Ramalho, além do Delegado Superintendente Norte, do Comandante do 13° BPM e da 18° DPJ e mais contou com mais de 80 policiais das duas Instituições, com diversas unidades especializadas, como o K9 (Operação com cães) da PMES.

Durante cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, foram recolhidos cerca de R$ 350 mil reais, sendo R$ 280 mil em dinheiro e R$ 70 mil em cheques. A suspeita é de que o indivíduo detido, um empresário da região, esteja ligado ao tráfico de drogas do município.

Ao todo foram 21 mandados de prisão checados, sendo 14 deles cumpridos, além de cinco mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas 07 (sete) armas de fogo no total, sendo 03 (três) revólveres calibre .38, 01 (uma) pistola .380, 01 (uma) carabina calibre .22, 01 (uma) submetralhadora, 01 (um) revólver de fabricação artesanal e cerca de 400 (quatrocentas) munições.