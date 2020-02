Coronavírus: governo monitora navios que estão na costa brasileira

Seja desfilando nas escolas de samba, indo atrás dos blocos ou apenas curtindo o feriado do Carnaval, os cuidados com a saúde não devem ser deixados de lado. Com as temperaturas lá em cima, especialistas de saúde alertam que a hidratação corporal merece atenção redobrada durante essa época.

Essa atenção pode ser feita com o consumo de frutas cítricas, que são ricas em fontes de vitamina C, têm ação antioxidante no organismo e também ajudam a manter o sistema imunológico saudável contra infecções, além de serem essenciais para a produção de colágeno.

A laranja, o abacaxi, o limão, a uva niagara e a maçã são exemplos de frutas comercializadas na Centrais de Abastecimento do Espirito Santo (Ceasa/ES), que, combinadas, resultam em sucos deliciosos e refrescantes.

O abacaxi, característico de Marataízes, município do litoral sul capixaba, funciona como um poderoso agente contra inflamações. A união com a hortelã, indicada pelos especialistas para quem sofre com problemas no sistema digestivo, traz efeitos curativos para o corpo.

A combinação do limão com a lima também é indicada, pois, as duas frutas dão ao corpo amplas capacidades diuréticas, que tratam os rins e evitam a retenção de líquidos. Além disso, o limão tem ação direta na limpeza da pele e no fortalecimento do sistema imunológico.

Já se a escolha for pela uva, considerada a amiga de quem luta contra o envelhecimento precoce, a dica é combiná-la com a maçã, que ajuda na redução dos níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue, melhora o trato intestinal e a absorção de água no intestino. Na Ceasa, é possível encontrar as duas frutas fresquinhas e em grandes quantidades.

Confira algumas receitas de sucos cítricos:

Abacaxi e hortelã

Ingredientes

2 rodelas grandes de abacaxi;

1 xícara de chá de maçã picada, sem cascas nem sementes;

2 xícaras de chá de suco de laranja;

250 ml de água gelada;

Cubos de gelo.

Modo de preparo

Misture o abacaxi e a maçã num liquidificador, adicionando água gelada aos poucos. Coe a mistura, leve novamente ao liquidificador e misture dessa vez o suco de laranja e os cubos de gelo. Coe novamente a mistura e sirva.

Lima e limão

Ingredientes

1 fatia de abacaxi;

1 lima;

1 limão grande;

1 xícara (chá) de uvas verdes;

400ml de água mineral com gás gelada;

Gelo picado.

Modo de preparo

Corte a fatia de abacaxi em fatias pequenas, descasque e corte e também a lima e o limão. Bata as frutas e a água gelada num liquidificador, processe a mistura, coe e sirva com gelo picado em cima.

Maçã, uva e limão

3 maçãs vermelhas médias;

1 cacho de uvas

1/4 de limão com casca;

150ml de água.

Modo de preparo

Corte o limão e as maçãs em fatias pequenas e bata no liquidificador com as uvas e a água. Coe a mistura e, em seguida, sirva.

Aproveite e boa folia