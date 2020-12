Redação – Coronavírus: Genival Lacerda está internado em estado grave

O cantor paraibano Genival Lacerda está internado em destado grave em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed I , na Ilha do Leite , região do centro de Recife (PE). O lendário artista de 89 anos foi diagnosticado com o novo coronavírus . As informações foram concedidas pelo filho do cantor, João Lacerda.

“(Meu pai fez um exame que deu positivo para covid-19. Ele está respirando com a ajuda de aparelhos” , disse João Lacerda ao portal G1.

A assessoria de imprensa da Unimed I comunicou que não vai repassar informações sobre o estado de saúde de Genival Lacerda.

O cantor é dono de clássicos como Severina Xique Xique e De Quem é Esse Jegue?.