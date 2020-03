Coronavírus faz cidade dos EUA religar água de moradores que não pagaram contas

arrow-options Agência Brasil/EBC Lavar as mãos corretamente é o principal método para evitar o coronavírus





A administração da cidade de Detroit , nos Estados Unidos, resolveu reestabelecer o fornecimento de água aos moradores que tiveram serviço cortado por não pagar as contas. A medida foi tomada para amenizar os riscos da pandemia do novo coronavírus .

Desde 2014, pelo menos 141 mil famílias tiveram a água de suas casas cortadas em razão de um programa de cobrança de dívidas bastante rígido estabelecido na cidade, segundo dados divulgados pela revista Bridge. No ano passado, mais de 23 mil casas tiveram o serviço suspenso.

A decisão de optar por uma trégua diante dos devedores foi tomada por causa da urgência em combater o coronavírus . Ainda não existe uma vacina, e o método de prevenção mais importante no momento é lavar as mãos frequentemente, com sabão. As autoridades de Detroit anunciaram a medida junto com a governadoa de Michigan, Gretchen Whitmer.

“O estado está trabalhando para cobrir o custo da restauração da água nos primeiros 30 dias, porque é a coisa certa a fazer para manter as famílias seguras e proteger a saúde pública”, afirmou Whitmer.

A suspensão do fornecimento de água vinha sendo alvo de muitas críticas antes do coronavirús, e a chegada da pandemia intensificou as tensões. Segundo ativistas, o programa aplicado pelo governo causou um grande problema de saúde pública na cidade.