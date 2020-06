Coronavírus e câncer: os desafios do prefeito Bruno Covas, testado positivo

Reprodução/Instagram Grupo liderado por Sara Winter invadiu o congresso neste sábado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deu ordens aos seguranças do Senado Federal (Polícia Legislativa) para que retirassem manifestantes do grupo denominado “300 do Brasil” que ocuparam a área externa do prédio do Congresso Nacional, acima dos plenários, onde ficam as cúpulas.

De acordo com a Agência Senado, os manifestantes tentaram invadir áreas internas na tarde deste sábado (13). Em nota, a assessoria de imprensa da Presidência do Senado informa que assim que tomou conhecimento do ato, Alcolumbre determinou a retirada do grupo.

A líder do grupo, Sara Winter, disse nas redes sociais que o acampamento que mantinham em Brasília “foi derrubado”. Na mensagem postada há cerca de duas horas, ainda declarou “subimos o tom, e acabamos de invadir o Congresso!”. Veja na sequência:

Aconteceu hj com os patriotas acampados em Brasília. Idosos, mulheres, pais de família levando SPRAY DE PIMENTA NA CARA enquanto rezavam. Nosso acampamento foi derrubado na base da facada enquanto a gente dormia. Subimos o tom, e acabamos de invadir o congresso! pic.twitter.com/dS4mulZ1Q1 — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020