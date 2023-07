Coritiba vence seu primeiro jogo no Brasileiro, a vítima foi o Goiás

Na noite desta segunda-feira (03), o Coritiba foi ao Hailé Pinheiro enfrentar o Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O Coxa fez um jogo controlado e venceu o confronto pelo placar de 2 a 1. Os gols do alviverde foram marcados na primeira etapa, com Alef Manga e Kuscevic. Na segunda etapa, o Goiás descontou no marcador.

O Coritiba volta a campo no sábado (08), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, o alviverde recebe o América, às 18h30.

O jogo

Para o confronto contra o Goiás, o técnico interino, Thiago Kosloski, escalou a equipe do Coritiba com: Gabriel, Diogo Batista, Kuscevic, Thiago Dombroski, Jamerson, Andrey, Mateus Bianqui, Marcelino Moreno, Alef Manga, Zé Roberto e Robson.

O jogo começou estudado, o Coritiba buscava espaços no meio-campo para avançar e chegar com perigo. Aos 16’ minutos, após falta batida por Marcelino Moreno, Andrey mandou no cantinho, mas foi para fora.

Crescendo no jogo, o alviverde transformou a intensidade em boas jogadas rápidas pelos lados do campo. Aos 25’ minutos, Alef Manga marcou um verdadeiro GOLAÇO! O atacante recebeu lançamento do goleiro Gabriel, dominou, limpou a marcação e deu um chapéu no goleiro adversário, mandando a bola pro fundo da rede! Golaço do camisa 11.

O Coxa gostou do jogo e mesmo com o 1×0 no marcador, o alviverde continuou insistindo nas jogadas e construindo contra-ataques bem organizados para ampliar o placar. Aos 41’ minutos, Marcelino Moreno recebeu pela esquerda, e finalizou colocado no ângulo, o goleiro mandou para fora.

Kuscevic ampliou para o Coxa! Aos 42’ minutos, após cobrança de escanteio, Kuscevic subiu mais que todos dentro da área e tentou cabecear, a bola acabou pegando na coxa do zagueiro e foi para o fundo das redes. 2×0 Coritiba!

Segundo tempo

A segunda etapa começou truncada, com o jogo pegado, Diogo, Thiago Dombroski e Robson acabaram recebendo cartão amarelo nos momentos iniciais da etapa complementar.

O técnico interino, Thiago Dombroski, fez substituições na equipe alviverde, entraram em campo: Marcos Vinícius, Rodrigo Pinho, Boschilia e Kaio, nos lugares de: Diogo, Zé Roberto, Marcelino Moreno e Alef Manga.

O Goiás descontou no marcador aos 23’ minutos, com Dodô. O Coxa teve uma boa chance de marcar o terceiro gol aos 33’ minutos. Robson recebeu dentro da área, cortou a marcação e finalizou de esquerda, o goleiro fez a defesa.

O jogo seguiu truncado, e mais cartões foram distribuídos para as equipes, pelo Coxa: Rodrigo Pinho, Luan Polli e Thiago Kosloski também levaram amarelo durante a segunda etapa.

Aos 37’ minutos, o técnico interino, Thiago Kosloski fez a última alteração na equipe coxa-branca, entrou em campo Henrique no lugar de Thiago Dombroski. Ainda aos 37’, Boschilia recebeu e finalizou da entrada da área, o goleiro defendeu.

O árbitro da partida sinalizou 7’ minutos de acréscimos. O Goiás tentava empatar o jogo, mas todas as jogadas paravam em Gabriel, que fechou o gol e não deixou entrar nada na meta alviverde. Após o apito final, o Coritiba venceu o Goiás, e conquistou 3 pontos no Brasileirão 2023.

