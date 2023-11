Coritiba vence o Cruzeiro em partida acirrada com invasão de torcedores e tumulto

Em um jogo tumultuado, o Coritiba saiu vitorioso ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste sábado (11), na Vila Capanema. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Robson, de cabeça, aos 45 minutos do segundo tempo.

Infelizmente, após o gol, a torcida do Cruzeiro invadiu o campo e se envolveu em confrontos com os torcedores do Coritiba, resultando em uma intervenção do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

O jogo teve que ser suspenso por 30 minutos para garantir a segurança dos jogadores antes de retomar os seis minutos finais de acréscimos dados pela arbitragem.

Com a vitória, o Coritiba permanece na vice-lanterna, somando 29 pontos. Na próxima partida, enfrentará o Fluminense no dia 25 de novembro, sábado, às 21h, no Maracanã. Já o Cruzeiro continua na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 37 pontos. Na próxima partida, visitará o Goiás no dia 27 de novembro, segunda-feira, às 20h, na Serrinha.

