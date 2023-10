Coritiba vence o Athletico-PR pela 25ª rodada do Brasileirão

Coritiba bate o Athletico-PR por 2 a 0 no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Brasileirão

Neste domingo (01), o Coritiba recebeu o Athletico-PR, no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Brasileirão. No clássico athleTIBA, o Coxa fez uma partida segura e de controle e venceu o rival pelo placar de 2 a 0. Victor Luis e Slimani marcaram os gols alviverdes.

O próximo compromisso do Coritiba é diante do Atlético-MG. No domingo (08), o alviverde vai até a Arena MRV enfrentar o clube mineiro, pela 26ª rodada do Brasileirão, às 18h30.

O jogo

Para o clássico, o técnico Thiago Kosloski escalou os 11 titulares com: Gabriel, Natanael, Kuscevic, Henrique, Victor Luis, Willian Farias, Matheus Bianqui, Sebastian Gómez, Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Slimani.

O Coritiba começou o jogo bem ofensivo, logo aos 4’ minutos uma boa chance alviverde. Diogo Oliveira dominou dentro da área, na finalização a bola passou raspando a trave adversária.

Para levantar a torcida alviverde no Couto Pereira, o Coxa abriu o placar aos 13’ minutos. Victor Luis foi para a cobrança de falta na entrada da área, e mandou uma bomba direto para o fundo da rede. Um verdadeiro golaço no Alto da Glória, e 1 a 0 no marcador.

Com as melhores ações ofensivas no jogo, o Coritiba tinha boa posse de bola e apostava nas jogadas velozes pelas laterais do campo. Aos 36’ minutos, Slimani ajeitou para Marcelino Moreno. O camisa 10 invadiu a área, limpou a marcação e finalizou rasteiro, Bento defendeu.

Melhor no jogo, o Coxa marcou o segundo gol! Aos 47’ minutos, após falta cobrada, Marcelino Moreno fez cruzamento pela esquerda. Slimani subiu e de cabeça mandou para o fundo do gol. 2 a 0 Coritiba!

Segundo tempo

Na segunda etapa, o técnico Thiago Kosloski fez alterações na equipe. Entraram em campo: Andrey, Edu, Hayner, Fransérgio e Jamerson, nos lugares de: Diogo Batista, Slimani, Sebastian Gómez, Matheus Bianqui e Victor Luis.

O Coritiba controlava o jogo na etapa complementar. Aos 22’ minutos, o Athletico-PR chegou, mas Gabriel fez uma grande defesa, afastando o perigo da meta alviverde.

O Coxa chegou a balançar as redes pela terceira vez, com Fransérgio, mas o bandeirinha assinalou impedimento na jogada.

Após 7’ minutos de acréscimos, o árbitro encerrou o jogo. O Coritiba venceu o clássico, no Couto Pereira, por 2 a 0, e somou 3 pontos importantes no Brasileirão.