Coritiba vence no Maranhão pela serie B

Mais uma vitória importante na conta do Coxa! Em confronto direto no G-4 do Brasileirão, o Coritiba venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 2 em São Luís-MA na 12ª rodada, e chega a marca de nove jogos invicto, em 11 disputados neste Brasileiro. Val abriu o placar, depois o zagueiro adversário marcou contra, e Léo Gamalho fez o terceiro de pênalti. Ferreira e Jefinho marcaram para o Sampaio Corrêa.

O Coxa busca a sequência de dez jogos sem perder em casa, contra o CRB, na próxima quinta-feira (22), às 19h.

O jogo

Nesta partida, Rafinha não viajou com a equipe pois estava suspenso, e Gustavo Bochecha também ficou em Curitiba, vetado pelo departamento médico. Na equipe titular, Morínigo escalou: Wilson, Natanael (Romário), Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Igor) e Robinho (Matheus Sales); Igor Paixão (Dalberto), Waguininho e Léo Gamalho (William Alves).

O Coxa foi determinado a manter a invencibilidade, além de presentear o técnico Gustavo Morínigo com uma vitória, já que ele chegou a marca de 32 jogos no comando do Verdão, sendo o segundo técnico estrangeiro com maior sequência no Coritiba. E o primeiro gol coxa-branca não demorou a sair. Aos 11’, o árbitro marcou falta para o Alviverde na entrada da área adversária. O Sampaio Corrêa colocou o time todo na barreira, mas Val cobrou rasteiro, com categoria, e a bola foi direto para o gol.

Mesmo em vantagem, o Coxa não tinha vida fácil, mas seguia buscando ampliar o placar. Novamente em cobrança de falta, Robinho levantou a bola na área aos 37’, e Paulo Sérgio, zagueiro adversário, desviou a bola para dentro do gol. Ainda no primeiro tempo, aos 43’, Ferreira descontou para a equipe maranhense.

A partida era entre o segundo e terceiro colocado da tabela, e o Coxa sabia que precisava garantir a vitória, e pra isso, apareceu o artilheiro Léo Gamalho. Logo aos 12’ da segunda etapa, o árbitro assinalou pênalti em Igor Paixão, e o camisa 9 converteu a cobrança.

No último lance do jogo, aos 53′, foi a vez do árbitro marcar penalidade máxima para o Sampaio Corrêa, e Jefinho marcou o segundo gol dos mandantes, mas o Coritiba ficou na frente no placar mesmo assim, e venceu o duelo por 3 a 2, trazendo os três pontos para casa.