Coritiba perde de 2 a 1 para o Botafogo no Brasileirão

O Coxa recebeu o Botafogo, neste sábado (19), no Couto Pereira, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu pelo placar de 2×1, com gols de Pedro Raul, para a equipe carioca, e Neilton, para o Coxa.

O próximo compromisso do Coritiba no Brasileirão será no sábado (26), contra o Atlético-MG, no Mineirão, às 17h.

O jogo

À frente da equipe, Pachequinho, que também irá comandar o time na próxima partida, como técnico interino, promoveu as entradas de Jonathan, Matheus Galdezani, Neilton e Pablo Thomaz no time titular.

O Coxa saiu na frente no placar, aos 27’ de partida, com Neilton no primeiro tempo. Os gols do Botafogo foram marcados por Pedro Raul, no segundo tempo, aos 29’ e aos 36’, de pênalti.