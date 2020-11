Coritiba inicia preparação para encarar o Corinthians, em casa

O elenco coxa-branca seguiu os trabalhos, nesta segunda-feira (23), logo cedo, no Centro de Treinamento Bayard Osna. O Coritiba encara o Corinthians, na próxima quarta-feira, no Alto da Gloria, com a bola rolando a partir das 21h30.

O time alviverde retornou ontem de viagem, após encarar o Flamengo, no Rio de Janeiro. Quem não viajou permaneceu em Curitiba, com atividades durante todo o fim de semana. No trabalho de hoje, os atletas que atuaram na última rodada fizeram trabalhos regenerativos, os demais foram a campo.

O técnico Rodrigo Santana terá o retorno do volante Hugo Moura, além do goleiro Alex Muralha. Ambos não jogaram conta o Flamengo por questões contratuais. Já o zagueiro Rodolfo Filemon está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nos trabalhos desta segunda-feira, quatro atletas integram o grupo gradativamente: o zagueiro Henrique Vermudt, o meio campista Ramon Martinez, além dos atacantes Nathan e Ricardo Oliveira.

O time alviverde volta aos treinamentos nesta terça-feira, também no CT da Graciosa, para realizar a ultima atividade de campo antes do duelo contra o Corinthians.