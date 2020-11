Coritiba encerra a preparação para encarar o Bahia

O elenco coxa-branca trabalhou na manhã de domingo (15), e encerrou a preparação para o duelo diante do Bahia, adversário da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que acontece (16), no Couto Pereira.

A semana foi de muito trabalho, e também de desfalques. Exames de Covid-19 realizados ao longo da semana apontaram nove casos positivos, além do técnico Rodrigo Santana e membros da comissão técnica. A lista de desfalques ainda tem Yan Sasse suspenso, após receber o terceiro cartão amarelo diante do Internacional.

O auxiliar técnico da casa, Pachequinho, comandará a equipe nesta próxima rodada. “Claro que todos nós ficamos chateados com a perda momentânea desses jogadores, mas confiamos totalmente no grupo e naqueles jogadores que estarão disponíveis para o jogo. Estamos vindo numa crescente de resultados bons, o que tem imperado no dia-dia da preparação é muita atenção, muita confiança, e sabemos que estamos iniciando o segundo turno de uma forma diferente, então temos muito trabalho a fazer, correções, e planejar o jogo contra o Bahia da melhor forma”, disse o técnico interino coxa-branca em entrevista.

O Coritiba entra em campo nesta segunda-feira (16), a partir das 18h. Em 17º lugar, o Coxa está com 20 pontos. Já o Bahia, é o nono colocado com 25 pontos.