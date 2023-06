Coritiba e Santos empataram em 0 a 0 pela 10ª rodada do Brasileirão

Na tarde deste sábado (10), o Coritiba recebeu o Santos no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo equilibrado, o Coxa teve boas chances, mas o placar não saiu do 0 a 0 no Alto da Glória.

O Coritiba volta a campo na quinta-feira (22), contra o Internacional. O confronto pela 11ª rodada do Brasileirão será disputado no Couto Pereira, às 20h.

O jogo

Para a 10ª rodada do Brasileirão, o técnico Antônio Carlos Zago escalou os 11 iniciais com: Gabriel, Natanael, Jean Pedroso, Henrique, Thiago Dombroski, Jamerson, Bruno Gomes, Liziero, Marcelino Moreno, Alef Manga e Robson.

No início da partida, aos 5’ minutos, Liziero sofreu falta forte e foi atendido dentro do campo. O volante tentou voltar ao jogo, mas sentiu um desconforto e foi substituído. Júnior Urso entrou em campo aos 8’ minutos.

Com o jogo equilibrado, as equipes se estudavam e o Coxa apostava nos lançamentos longos para conseguir chegar na área. Aos 23’ minutos, Marcelino Moreno lançou em profundidade para Jamerson, o lateral finalizou, mas o goleiro defendeu.

Aproveitando a boa movimentação, o alviverde tentava furar os espaços na marcação e avançava com velocidade pelas laterais do campo. O Coxa teve uma grande chance aos 29’ minutos. Natanael chegou pela ponta direita e tocou para Alef Manga, o atacante cruzou na área para Bruno Gomes finalizar, a bola passou raspando o ângulo.

Com mais posse de bola, o Coritiba crescia em campo e assumia o controle da partida, cedendo poucas oportunidades ao adversário. Chegando com frequência, o Coxa quase abriu o placar no final da primeira etapa. Aos 40’ minutos, Jamerson passou para Robson dentro da área, o camisa 30 finalizou forte, mas a bola balançou a rede pelo lado de fora.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o confronto seguiu equilibrado com o jogo truncado no meio campo. O técnico Antônio Carlos Zago fez substituições na equipe alviverde, entraram em campo: Andrey, Zé Roberto e Victor Luis nos lugares de Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Thiago Dombroski.

O Coritiba voltou a ter mais posse de bola no jogo, e pelas laterais construiu boas jogadas chegando com perigo. Passando dos 20’ minutos do confronto, o Coxa chegou quatro vezes com boas finalizações, Andrey, Zé Roberto e Alef Manga. A melhor chance foi com Andrey, aos 23’ minutos, o camisa 7 finalizou da entrada da área, o goleiro se esticou para fazer a defesa.

Aos 36’ minutos, o Coxa construiu jogada e Robson recebeu na meia-lua, o camisa 30 ajeitou o corpo e bateu firme no cantinho, defesa do goleiro. Na jogada seguinte, Andrey pegou de primeira na entrada da área e bateu rasteiro, a bola passou por cima do gol.

O técnico Antônio Carlos Zago fez a última alteração na equipe coxa-branca, aos 49’ minutos, Kaio entrou em campo no lugar de Jean Pedroso. Após 8’ minutos de acréscimos, o árbitro sinalizou o fim do jogo.

