Coritiba bate o Náutico e segue na cola do líder da Série B

Com gols de Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho, Coxa fez o dever de casa e segue na cola do Timbu

No Couto Pereira, em confronto direto pela liderança da Série B, o Coritiba levou a melhor e deu fim à invencibilidade do Náutico com uma vitória por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (30), pela 15ª rodada da competição. Com o resultado, o Coxa, que ainda tem um jogo a menos disputado, segue na vice-liderança, agora com 28 pontos ficando a dois do líder Timbu, que tem 30 pontos somados.

O jogo

O Coritiba ditou o ritmo do primeiro tempo desde o início do duelo e conseguiu transformar o domínio em bola na rede. Não uma, mas duas vezes antes do intervalo. Mandante da partida, a equipe paranaense começou arriscando com Léo Gamalho e Val. Aos oito minutos, Léo Gamalho teve mais uma chance, mas parou no goleiro Alex Alves. Na sequência, Robinho e Igor Paixão também arriscaram para o Coxa.

Passados 20 minutos de jogo, o Timbu até igualou a posse de bola. Mas foi o Verdão que continuou criando as melhores oportunidades no ataque. E, na marca dos 32, Val carimbou o poste e na sobra Igor Paixão mandou para o fundo da meta adversária. Oito minutos depois, Robinho deu passe açucarado para Waguininho invadir a área e ampliar a vantagem do Coxa no Couto Pereira: 2 a 0.

No segundo tempo, o Náutico foi quem teve o controle das ações, enquanto o Coritiba apostou nos contra-ataques. Igor Paixão, aos 20, quase marcou mais um para o time da casa. Já aos 23, o Alvirrubro diminuiu com Matheus Carvalho. Após assistência de Paiva, o camisa 11 girou sobre a marcação e bateu rasteiro sem dar chances de defesa: 2 a 1.

Mas, aos 35, o Coxa frustrou a tentativa de reação dos visitantes com Léo Gamalho, que recebeu cruzamento na área e cabeceou firme para fazer 3 a 1. O Timbu ainda tentou uma resposta rápida em finalização de Matheus Trindade, mas Wilson fez bela defesa e segurou o resultado para o Verdão.

Brasileiro Série B – 2021 – 15ª rodada