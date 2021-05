Corinthians visita o Sport Huancayo-PER pela Conmebol Sul-Americana 2021

O Corinthians segue na luta para conquistar uma vaga na próxima fase da Conmebol Sul-Americana. Nesta quinta-feira (6), o Alvinegro sai de casa para enfrentar o Sport Huancayo (PER) em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental. A partida será às 21h30 (de Brasília – 19h30 no horário local) no Estádio Nacional de Lima, na capital do país, com transmissão da Conmebol TV.

O Timão está em terceiro colocado no Grupo E do torneio, com um ponto conquistado em duas rodadas. Já o Huancayo, ainda não somou pontos, contra quatro do River Plate (PAR), segundo, e seis pontos do Peñarol (URU), o líder do grupo. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança para a fase de mata-mata.

Timão pronto!

Nesta quarta-feira (5) a equipe corinthiana realizou o último treino antes do confronto de logo mais, em La Videna – CT onde treina a Seleção Peruana de Futebol. Nele, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático visando o confronto desta quinta, além de uma movimentação de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Relacionados

Um grupo de 26 atletas viajou para Lima, no Peru, onde o Timão encara o Sport Huancayo. Destes, 23 estarão disponíveis para ir a campo dentre titulares e reservas. São eles:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo

Meias: Araos, Camacho, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Roni e Vitinho

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

Retrospecto

O Corinthians nunca enfrentou o Sport Huancayo em quase 111 anos de história alvinegra. Por sua vez, esteve em solo peruano oito vezes, todas em amistosos realizados entre 1954 e 1969, onde conquistou quatro vitórias e quatro empates contra equipes do país. Curiosamente, todos estes jogos ocorreram no palco desta partida de hoje, o Estádio Nacional de Lima.