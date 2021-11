Corinthians visita o Ceará em partida da 35ª rodada do Brasileirão

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Na noite desta quinta-feira (25), o Timão enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, às 20h. A partida é válida pela 35ª rodada da competição nacional. O Coringão vem de uma vitória importante diante da Fiel na Casa do Povo, no Clássico Alvinegro, contra o Santos, por 2 a 0.

Com 53 pontos conquistados até aqui, o Coringão iniciou esta rodada na 4ª colocação, e busca mais uma vitória, dessa vez fora de casa, para continuar firme na briga por uma vaga direta na Libertadores da América do próximo ano.

Preparação finalizada

Na manhã da última quarta-feira (24), o Coringão realizou o último treino antes do confronto. No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento. Em seguida, foram ao Campo 2, onde o técnico Sylvinho preparou uma atividade de marcação e posse de bola em campo reduzido. Na última parte do treinamento, os jogadores praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas de olho na partida.

Em tratamento por conta de lesões no músculo posterior da coxa direita, os meio-campistas Cantillo e Giuliano desfalcarão a equipe na partida. Além deles, Roni está suspenso e também não vai a Fortaleza. Ruan Oliveira, que se recupera de uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo, completa a lista de ausências do Timão diante do Ceará.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor, Léo Santos e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho, Willian e Xavier

Atacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes

Retrospecto

O retrospecto do Coringão diante da equipe do Ceará é favorável ao Alvinegro paulista. Dos 26 confrontos na história, foram 13 vitórias corinthianas, nove empates e apenas quatro derrotas.

fonte: https://www.corinthians.com.br/noticias/corinthians-visita-o-ceara-em-partida-da-35-rodada-do-brasileirao