Corinthians vence Universidad Central nos últimos minutos e avança na Libertadores

Em uma noite repleta de tensão e emoção na Neo Química Arena, o Corinthians garantiu sua classificação para a terceira fase da Copa Libertadores de 2025. Em um confronto acirrado contra a Universidad Central da Venezuela, o Timão saiu vitorioso por 3 a 2, com o gol decisivo marcado por Yuri Alberto nos instantes finais da partida. Essa vitória assegurou o placar agregado de 4 a 3, já que o jogo de ida em Caracas terminou empatado em 1 a 1.

Assim que o árbitro deu início à partida, o Corinthians mostrou sua determinação. Logo aos dois minutos, José Martínez protagonizou um lance rápido no lado direito do campo, ao passar para Yuri Alberto, que não hesitou em empurrar a bola para dentro do gol. No entanto, a alegria inicial do Time do Parque São Jorge foi breve. Apenas dois minutos depois, um erro defensivo permitiu que a Universidad Central igualasse o placar com um chute fatal de Juan Cuesta.

Apesar de várias oportunidades desperdiçadas, incluindo um chute perigoso de Memphis Depay e a finalização alta de Matheuzinho, foi apenas aos 39 minutos que o Corinthians retomou a liderança. Novamente, a dupla Depay e Matheus Bidu brilhou, com Bidu marcando após um passe preciso de Depay. No entanto, os venezuelanos não cederam e empataram novamente antes do intervalo, com Adrián Martínez aproveitando uma cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Corinthians, sabendo da importância da vitória, voltou mais atento. Logo aos quatro minutos, Memphis testou os reflexos do goleiro rival, seguido por uma tentativa de Rodrigo Garro que quase resultou em gol. O goleiro Hugo Souza fez uma defesa crucial ao impedir que Adrián Martínez fizesse seu segundo gol.

O herói da noite foi Yuri Alberto, que garantiu o triunfo aos 43 minutos, selando a classificação do Corinthians para a próxima fase. Com mais esse desafio vencido, o Timão agora se prepara para enfrentar o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil e El Nacional, nos dias 5 e 12 de março. Jogando com a vantagem de decidir em casa, o time espera se manter firme em sua busca pelo título continental.

Antes do próximo embate na Libertadores, o Corinthians foca suas atenções no Campeonato Paulista, enfrentando o Mirassol nas quartas de final neste domingo. A expectativa é de mais uma noite emocionante na Neo Química Arena, onde a equipe terá apenas um jogo para decidir seu futuro no campeonato estadual, com o jogo começando às 18h30, horário de Brasília.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 2 UNIVERSIDAD CENTRAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 25/02/2025

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)

Cartões amarelos: Yuri Alberto, José Martínez e Rodrigo Garro (Corinthians); Kendrys Silva, Zapata, Cumana e Sosa (UCV)

Público: 44.964 torcedores

Renda: R$ 2.857.071,20

GOLS: Yuri Alberto, aos 2′ do 1ºT (Corinthians); Juan Cuesta, aos 4′ do 1ºT (UCV); Matheus Bidu, aos 39′ do 1ºT (C0rinthians); Adrián Martínez, aos 44′ do 1ºT (UCV); Yuri Alberto, aos 43′ do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Breno Bidon (Romero), André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Alex Santana) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

UCV: Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez (Meléndez), Alfonso Simarra e Cumana (Magallán); Alexander González, Francisco Solé, Zapata (Carrillo) e Cuesta (Murillo); Alexander Granko (Samuel Sosa) e Charlis Ortíz. Técnico: Daniel Sasso

Fonte: Esportes