Corinthians vence Santos sem Neymar e garante vaga na final do Paulistão após seis anos

O Corinthians está de volta à final do Campeonato Paulista! Neste domingo, o Timão superou o Santos, que não contou com a presença de Neymar em campo, por 2 a 1, na Neo Química Arena, e garantiu a vaga na decisão estadual. Os gols da vitória foram marcados por Yuri Alberto e Rodrigo Garro, enquanto Tiquinho Soares descontou para o Peixe. O resultado alivia a pressão sobre o técnico Ramón Díaz e coloca o Corinthians em uma final de Paulistão após seis anos.

A partida foi marcada pela ausência de Neymar, que permaneceu no banco de reservas durante todo o jogo, e pela atuação decisiva de Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que garantiram a vitória e a classificação para o Corinthians.

Agora, o Timão aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam nesta segunda-feira no Allianz Parque, para conhecer seu adversário na grande final. As datas e horários das partidas decisivas ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março.

O Jogo

O Corinthians começou a partida com tudo e abriu o placar logo aos 11 minutos, com Yuri Alberto aproveitando cruzamento de Memphis após cobrança de escanteio. O Santos, com dificuldades para criar jogadas, conseguiu empatar aos 37 minutos, com Tiquinho Soares desviando cobrança de escanteio para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 11 minutos, com um belo gol de Rodrigo Garro, que acertou um chute no ângulo após receber passe de Angileri. O Santos tentou reagir, mas esbarrou na defesa do Corinthians e ainda teve o zagueiro Zé Ivaldo expulso aos 35 minutos.

Com a vantagem numérica, o Corinthians apenas administrou o resultado até o apito final e garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista.

O Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores, já o Santos se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 09/03/2025

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Angileri, Charles, Memphis Depay e Alex Santana (Corinthians); Gil (Santos)

Cartões vermelhos: Zé Ivaldo e Escobar (Santos)

GOLS: Yuri Alberto, aos 11′ do 1ºT (Corinthians); Tiquinho Soares, aos 37′ do 1ºT (Santos); Rodrigo Garro, aos 10′ do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Raniele (Ryan), José Martínez, André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro (Alex Santana); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rollheiser) e Thaciano (Barreal); Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Pedro Caixinha

