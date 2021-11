Corinthians vence Santos na Neo Química Arena e entra no G4 do Brasileirão

Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Na tarde deste domingo (21), com a presença de mais de 40 mil corinthianos, o Corinthians entrou em campo para mais uma partida do Brasileirão 2021. Pela 34ª rodada do nacional, o Timão recebeu o Santos, na Neo Química Arena, e venceu por 2 a 0. Jô e Gabriel fizeram os gols corintianos.

Com a vitória, o Timão soma 53 pontos na competição e ocupa a 4ª posição da tabela.

Timão escalado

Para a partida diante do Santos, o técnico Sylvinho escalou um onze inicial formado por: Cássio (capitão); Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz, Renato Augusto, Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô. À disposição no banco de reservas estavam: Matheus Donelli, Raul Gustavo, Lucas Piton, João Pedro, Xavier, Roni, Vitinho, Adson, Luan, Gustavo Silva, Willian e Gustavo Mantuan.

Primeiro tempo

Na primeira parte do Clássico Alvinegro, o Corinthians pressionou a equipe santista desde os primeiros minutos. A principal jogada do Timão foi aos 13 minutos, com Róger Guedes. Após boa tabela com Jô, o camisa 123 infiltrou à área adversária e driblou o zagueiro, mas na hora do chute o goleiro fez a defesa.

Na cobrança de escanteio, Gil subiu mais que a zaga do Santos, cabeceou, porém, o goleiro novamente conseguiu defender. Aos 18, novamente em escanteio, João Victor recebeu passe de Gil, mas não conseguiu acertar a finalização.

O Corinthians seguia pressionando em busca de abrir o placar. Aos 30, Renato Augusto deixou Róger Guedes em ótima condição e o atacante alvinegro finalizou dentro da área e mais uma vez João Paulo defendeu.

Perto do fim do primeiro tempo, aos 40 minutos, Gabriel Pereira recebeu de Renato Augusto, chutou forte rasteiro no meio do gol, no entanto, o goleiro conseguiu defender. Aos 44 minutos, Fagner fez grande jogada individual e conseguiu servir Jô, que dominou e chutou a bola por cima do travessão.

Segundo tempo

Na etapa final, logo no início, o Corinthians conseguiu abrir o placar aos dois minutos. Após jogada e assistência de Du Queiroz, Jô recebeu na área, fez o giro e bateu no canto direito para a explosão da Fiel.

Em busca de fôlego novo no time, Sylvinho propôs duas mudanças até os 33 minutos da etapa final. Willian entrou no lugar do Gabriel Pereira e Roni entrou no lugar do Du Queiroz.

Já caminhando para o fim da etapa final, o Timão marcou o segundo gol no duelo. Após pivô e passe na medida de Jô, Gabriel chegou batendo e fez para o Timão.

Antes de acabar o confronto, Sylvinho promoveu a entrada de Gustavo Mosquito no lugar de Jô, que saiu ovacionado pela Fiel.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (25). No Castelão, o Timão enfrenta o Ceará, às 20h (horário de Brasília). Partida será válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

Tags: Futebol, Notícias

Categoria(s): Futebol

fonte: https://www.corinthians.com.br/noticias/corinthians-vence-santos-na-neo-quimica-arena-e-entra-no-g4-do-brasileirao