Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil

O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, em partida de volta das oitavas de final. Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Timão consolidou a vantagem construída no jogo de ida, onde já havia vencido por 1 a 0, garantindo o placar agregado de 3 a 0.

O dérbi foi marcado pela intensidade e por momentos de tensão, com o Palmeiras ficando com um jogador a menos logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Aníbal Moreno foi expulso após uma cabeçada em José Martínez, lance revisado pelo VAR. No final da partida, Emiliano Martínez também recebeu o cartão vermelho, após cometer falta em Romero, sublinhando o clima acalorado do confronto.

O adversário do Corinthians na próxima fase será definido por sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na próxima quarta-feira, às 10 horas (de Brasília), na sede da entidade. Antes disso, as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Ceará no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, enquanto o Corinthians visita o Juventude na segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Alfredo Jaconi.

Primeiro Tempo: Expulsão e Início de Vantagem Alvinegra

O clássico começou eletrizante, com o Palmeiras buscando impor seu ritmo, mas encontrando um Corinthians perigoso nos contra-ataques. Logo aos dois minutos, Garro parou em Weverton. O goleiro palmeirense foi o grande destaque nos primeiros momentos, operando dois milagres em sequência aos sete minutos: primeiro, defendeu um chute de Garro de dentro da área e, no rebote, bloqueou um arremate à queima-roupa de Matheus Bidu.

A partida teve um ponto de virada aos 14 minutos, quando o árbitro Daronco, após consulta ao VAR, expulsou Aníbal Moreno por uma agressão a José Martínez. Mesmo com um a menos, o Verdão tentou reagir, com Piquerez arriscando um chute que desviou na defesa e jogadas de Sosa e Vitor Roque que não se concretizaram. No entanto, o Corinthians soube aproveitar a vantagem numérica. Aos 28, Memphis obrigou Weverton a nova defesa. O placar foi aberto aos 41 minutos: Garro cobrou escanteio, a bola desviou na área, Matheus Bidu dominou e finalizou com força para balançar as redes.

Segundo Tempo: Timão Consolida a Vitória e Vaga

Na etapa final, o Palmeiras teve uma chance de ouro para empatar aos sete minutos, com Mauricio finalizando para fora após boa jogada de Giay. Pouco depois, o Corinthians ampliou sua vantagem em mais uma bola parada, aos 12 minutos. Garro cobrou uma falta da lateral da área, e Gustavo Henrique subiu sozinho para cabecear e fazer o segundo gol corintiano.

Com a confortável vantagem no placar, o Corinthians passou a cadenciar o jogo, enquanto o Palmeiras, mesmo em desvantagem numérica, tentava buscar o gol de honra. Sosa acionou Mauricio em velocidade aos 22, mas o atacante não conseguiu finalizar. O goleiro Hugo, do Corinthians, também foi testado por Felipe Anderson nos minutos finais, mas segurou o resultado. Nos acréscimos, Weverton fez mais uma defesa em chute cruzado de Talles, e Emiliano Martínez foi expulso, fechando um dérbi marcado pela intensidade e pela classificação alvinegra.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0X2 CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 06/08/2025

Hora: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Vitor Castanheira, Giay, Mauricio e Flaco López (Palmeiras); Raniele, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Breno Bidon (Corinthians)

Cartões vermelhos: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e João Martins (Palmeiras)

Público: 41.468 torcedores

Renda: R$ 4.571.692,60

GOLS: Matheus Bidu, aos 42′ do 1ºT (Corinthians); Gustavo Henrique, aos 12′ do 2T (Corinthians)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Felipe Anderson) e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, José Martínez (Charles), André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno).

Técnico: Dorival Júnior

