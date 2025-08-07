Esportes
Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil
O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, em partida de volta das oitavas de final. Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Timão consolidou a vantagem construída no jogo de ida, onde já havia vencido por 1 a 0, garantindo o placar agregado de 3 a 0.
O dérbi foi marcado pela intensidade e por momentos de tensão, com o Palmeiras ficando com um jogador a menos logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Aníbal Moreno foi expulso após uma cabeçada em José Martínez, lance revisado pelo VAR. No final da partida, Emiliano Martínez também recebeu o cartão vermelho, após cometer falta em Romero, sublinhando o clima acalorado do confronto.
O adversário do Corinthians na próxima fase será definido por sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na próxima quarta-feira, às 10 horas (de Brasília), na sede da entidade. Antes disso, as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Ceará no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, enquanto o Corinthians visita o Juventude na segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Alfredo Jaconi.
Primeiro Tempo: Expulsão e Início de Vantagem Alvinegra
O clássico começou eletrizante, com o Palmeiras buscando impor seu ritmo, mas encontrando um Corinthians perigoso nos contra-ataques. Logo aos dois minutos, Garro parou em Weverton. O goleiro palmeirense foi o grande destaque nos primeiros momentos, operando dois milagres em sequência aos sete minutos: primeiro, defendeu um chute de Garro de dentro da área e, no rebote, bloqueou um arremate à queima-roupa de Matheus Bidu.
A partida teve um ponto de virada aos 14 minutos, quando o árbitro Daronco, após consulta ao VAR, expulsou Aníbal Moreno por uma agressão a José Martínez. Mesmo com um a menos, o Verdão tentou reagir, com Piquerez arriscando um chute que desviou na defesa e jogadas de Sosa e Vitor Roque que não se concretizaram. No entanto, o Corinthians soube aproveitar a vantagem numérica. Aos 28, Memphis obrigou Weverton a nova defesa. O placar foi aberto aos 41 minutos: Garro cobrou escanteio, a bola desviou na área, Matheus Bidu dominou e finalizou com força para balançar as redes.
Segundo Tempo: Timão Consolida a Vitória e Vaga
Na etapa final, o Palmeiras teve uma chance de ouro para empatar aos sete minutos, com Mauricio finalizando para fora após boa jogada de Giay. Pouco depois, o Corinthians ampliou sua vantagem em mais uma bola parada, aos 12 minutos. Garro cobrou uma falta da lateral da área, e Gustavo Henrique subiu sozinho para cabecear e fazer o segundo gol corintiano.
Com a confortável vantagem no placar, o Corinthians passou a cadenciar o jogo, enquanto o Palmeiras, mesmo em desvantagem numérica, tentava buscar o gol de honra. Sosa acionou Mauricio em velocidade aos 22, mas o atacante não conseguiu finalizar. O goleiro Hugo, do Corinthians, também foi testado por Felipe Anderson nos minutos finais, mas segurou o resultado. Nos acréscimos, Weverton fez mais uma defesa em chute cruzado de Talles, e Emiliano Martínez foi expulso, fechando um dérbi marcado pela intensidade e pela classificação alvinegra.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0X2 CORINTHIANS
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data: 06/08/2025
Hora: às 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Vitor Castanheira, Giay, Mauricio e Flaco López (Palmeiras); Raniele, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Breno Bidon (Corinthians)
Cartões vermelhos: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e João Martins (Palmeiras)
Público: 41.468 torcedores
Renda: R$ 4.571.692,60
GOLS: Matheus Bidu, aos 42′ do 1ºT (Corinthians); Gustavo Henrique, aos 12′ do 2T (Corinthians)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Felipe Anderson) e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, José Martínez (Charles), André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno).
Técnico: Dorival Júnior
Fonte: Esportes
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil
O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival...
Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 07 de agosto
A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte,...
Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis
Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
Atlético-MG garante vaga nas quartas da Copa do Brasil após batalha de pênaltis contra o Flamengo
O Atlético-MG assegurou sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, em um...
Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor
A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Trabalhador morre atropelado ao dormir embaixo de trator no Norte do ES
A empresa acionou sua própria ambulância que constatou o óbito do funcionário. Um operador de máquinas morreu após ser esmagado por um...
Estadual
Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol
O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do...
Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília
Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a...
‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada
Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito...
Nacional
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Idosos com mais de 60 anos podem ganhar isenção para carro novo
A proposta prevê que essa isenção possa ser renovada a cada cinco anos, permitindo a atualização contínua dos veículos sem...
Pai de santo comete estupros em série ao fingir incorporar ‘Zé Pilintra’
Todos os casos ocorreram entre maio de 2024 e junho deste ano, tendo sempre como pano de fundo a exploração...
Policial
DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas
Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas Ação faz parte da...
ENTRETENIMENTO
Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’
Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’
Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao...
POLÍTICA
Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta
Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira...
Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Em sessão na Ales, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Esportes
Morre Diego Arantes, preparador físico do Fluminense, vítima de câncer
O Fluminense informou, em nota, sobre o falecimento do profissional nesta terça-feira (5/8). Ele foi vítima de um câncer Na...
Arena Pantanal vira caldeirão: Cuiabá garante 3ª vitória seguida
O Cuiabá segue imparável em seus domínios. Na noite desta segunda-feira (04.08), o Dourado fez valer o mando de campo...
Com dois de Neymar, Santos vence o Juventude e deixa o Z-4
O Santos finalmente encontrou o caminho da vitória e, com ela, a saída da temida zona de rebaixamento. Em uma...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
Variedades6 dias ago
Influencer troca conserto de carro por calcinha usada: ‘Saiu no lucro’
-
São Mateus5 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Homem procura UPA com cenoura presa em parte íntima
-
Economia7 dias ago
Garantir uma compra online protegida no seu dia a dia
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional5 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Regional5 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso