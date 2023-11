Corinthians vence o Vasco e abre seis pontos do Z4 do Brasileirão

O Corinthians conquistou uma vitória impressionante de virada contra o Vasco por 4 a 2 em São Januário nesta terça-feira (28.11), em um jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo foi crucial para a equipe do Timão, já que abriu uma vantagem de seis pontos em relação à zona de rebaixamento. Ángel Romero marcou dois gols importantes, enquanto Gabriel Moscardo e Giovane também contribuíram com seus primeiros gols no time profissional.

Com essa vitória, o Corinthians saltou para a 11ª posição na tabela do Brasileirão, somando 47 pontos. Enquanto o Vasco está em 16º lugar, com 42 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Os próximos jogos das equipes serão contra o Internacional, no sábado (2), na Neo Química Arena para o Corinthians, e contra o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (3), para o Vasco.

O primeiro tempo do jogo foi bastante movimentado em São Januário. O Vasco abriu o placar com um gol de Puma Rodríguez, aos três minutos de jogo, aproveitando um cruzamento de Lucas Piton. O Corinthians conseguiu empatar aos 13 minutos com Ángel Romero aproveitando um passe de Giuliano. O Vasco voltou a ficar em vantagem aos 25 minutos com o gol de Vegetti, mas Romero empatou novamente perto do intervalo, aos 43 minutos, com um passe de Lucas Veríssimo.

Na segunda etapa, o Vasco teve as melhores oportunidades, mas foi o Corinthians que marcou o gol decisivo aos 16 minutos, com Gabriel Moscardo finalizando um passe de Renato Augusto de fora da área. O Vasco tentou buscar o empate, mas não conseguiu criar chances claras. O Corinthians aproveitou um contra-ataque nos acréscimos e marcou o quarto gol com Giovane, completando uma assistência de Matheus Araújo.

