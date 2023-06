Corinthians vence o Santos fora de casa pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (21.06), o Corinthians voltou a entrar em campo pelo Brasileirão 2023. Em partida válida pela 11ª rodada da competição nacional, o adversário foi o Santos, na Vila Belmiro, em mais um Clássico Alvinegro. Mesmo fora de casa, o Timão jogou bem e venceu o confronto por 2 a 0. Os gols do Alvinegro paulistano foram marcados por Yuri Alberto e bola desviada no zagueiro adversário após falta cobrada por Ruan Oliveira.

Com o resultado positivo, o Coringão somou mais três pontos, chega aos 12 ganhos até aqui e volta a brigar por colocações na metade de cima da tabela. A campanha do Alvinegro agora é de três vitórias, três empates e cinco derrotas.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, Caetano, Matheus Bidu, Roni, Maycon, Biro, Ruan Oliveira, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Matheus Araújo, Adson, Fábio Santos e Giuliano. Ainda estavam no banco de reservas: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Giovane, Pedro, Wesley, Felipe Augusto, Renato e C. Barletta.

Bola em jogo!

Mesmo como visitante, o Timão quem iniciou o confronto tomando a iniciativa das jogadas de ataque. Logo aos quatro minutos, por muito pouco o Corinthians não abriu o placar com Yuri Alberto. Matheus Bidu subiu pela esquerda e fez o cruzamento para a área, na cabeça do centroavante corinthiano, que cabeceou e mirou o canto, mas o goleiro adversário conseguiu defender. No rebote, Róger Guedes ainda acertou a trave, mas o camisa 10 já estava em posição de impedimento.

O Coringão voltou a chegar com perigo, mais uma vez com Yuri, aos 13 minutos. Fagner puxou um contra-ataque com muita velocidade, correu metade do campo e tocou para Yuri Alberto, que ficou cara a cara com goleiro. O atacante finalizou, mas a bola passou ao lado da trave.

Um minuto depois, Róger Guedes arriscou de fora da área, com muito perigo. O camisa 10 mandou uma bomba no canto direito, no entanto, o goleiro fez a defesa.

Aos 18 minutos, saiu o gol do Timão com Yuri Alberto! Na jogada, Róger Guedes encontrou bem Ruan Oliveira entrando na grande área. O garoto tocou para trás, para o camisa 9, que não desperdiçou e, após um desvio do defensor, balançou a rede da Vila Belmiro! 1 a 0 Corinthians!

Aos 22 minutos, a equipe da casa ainda conseguiu chegar ao gol, mas, após análise do VAR, foi anulado por toque na mão do atacante santista e o Coringão seguiu na frente no placar.

O Timão se manteve bem em campo e, aos 28 minutos, ampliou o placar em Santos! Após falta cobrada em direção à grande área por Ruan Oliveira, o defensor adversário cabeceou contra o próprio patrimônio e deixou sem chances de defesa para o goleiro. 2 a 0 Coringão!

Com a vantagem no placar, o Corinthians soube aproveitar o bom momento e, sem sustos, manteve assim até o fim da primeira etapa, que acabou após cinco minutos de acréscimos.

Segundo tempo

Sem alterações, o Corinthians voltou para a segunda etapa buscando jogadas ofensivas para ampliar ainda mais a vantagem. Aos quatro minutos, Róger Guedes avançou com espaço pela esquerda e cruzou para Guilherme Biro, que finalizou de primeira, mas saiu por cima do travessão.

Aos nove minutos, a trave impediu o terceiro gol do Corinthians na partida. Em novo cruzamento para a área, Yuri Alberto subiu de cabeça e mandou a bola em direção ao gramado. A bola desviou no pé do adversário e tocou na trave esquerda do goleiro antes de sair pela linha de fundo em escanteio.

Aos 19 minutos, Luxemburgo realizou a primeira alteração na equipe. Deixou o gramado o meia Ruan Oliveira para dar lugar a Matheus Araújo. Aos 21, a segunda mudança na equipe: Adson no lugar de Guilherme Biro.

Com menos intensidade ofensiva na partida, tiveram mais duas alterações no Coringão aos 33 minutos. Saíram Maycon e Matheus Bidu para as entradas de Giuliano e Fábio Santos.

Aos 40 minutos, a torcida adversária jogou rojões em direção ao campo e, por não ter mais condições de jogo, o árbitro finalizou a partida e decretou a vitória do Timão! 2 a 0 no Clássico Alvinegro.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (24/6), pelo Brasileirão 2023. O adversário será o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16h (horário de Brasília).

Fonte: Esportes