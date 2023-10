Corinthians vence o inter nos pênaltis e enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores Feminina

A partida entre Internacional e Corinthians terminou com empate de 1 a 1 nesta quarta-feira (18) no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, Colômbia, válida pela semifinal da Libertadores Feminina.

Os gols foram marcados por Priscila para o Inter e Victoria Albuquerque para o Corinthians.

A partida foi decidida nos pênaltis, com o placar final de 4 a 3 para o Corinthians. Zóio e Isa desperdiçaram as cobranças para o Internacional, enquanto Djeni, Bruna Benites e Roberta converteram para o time. Victoria Albuquerque acertou a trave para o Corinthians, mas Tarciane, Luana, Mariza e Fernanda converteram as cobranças seguintes.

O Corinthians terminou a fase de grupos da competição com 100% de aproveitamento, derrotando Always Ready-BOL, Colo-Colo-CHI e Libertad Limpeño-PAR, além de eliminar o América de Cali nas oitavas de final. O time também conquistou o Brasileirão feminino de 2022 ao derrotar o Internacional na final.

No primeiro tempo, o Internacional foi superior, utilizando uma forte marcação para impedir o avanço do Corinthians. A equipe corintiana teve dificuldades para se desvencilhar da marcação, optando por tocar a bola para trás a fim de reorganizar o jogo.

Apesar da pressão do Internacional, o Corinthians teve algumas chances, porém a goleira Lelê fez boas defesas. Aos 31 minutos, o Internacional abriu o placar com um gol de Priscila, aproveitando uma jogada errada de Zanotti e uma assistência de Belén Aquino.

No segundo tempo, o Corinthians melhorou sua atuação e conseguiu o empate. Gabi Portilho cruzou para Victoria Albuquerque, que cabeceou para baixo e marcou o gol do empate. Com uma jogadora a mais após a expulsão de Eskerdinha aos 19 minutos, o Corinthians pressionou para virar o placar, mas a partida terminou empatada em 1 a 1.

