Corinthians vence o Fluminense por 2 a 0 no Brasileirão

O próximo desafio do Alvinegro pelo Brasileirão será apenas no próximo sábado (3/6), onde enfrenta o América-MG, fora de casa. Porém, antes, na quarta-feira (31/5), encara o Atlético-MG, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A partida ocorre na Neo Química Arena.

Primeiro tempo

Após o apito inicial, foi realizado um protesto dos jogadores contra o racismo. Todos os jogadores e o árbitro se sentaram no gramado por 30 segundos. Outras ações contra discriminação racial também foram realizadas pela CBF, com mensagens na bola, nas faixas de capitão e na camisa especial com a qual os atletas entraram, escrito “Com racismo não tem jogo”, além de uma moeda especial para sorteio de bola ou campo.

No primeiro minuto de jogo, Adson recebeu a bola de Yuri Alberto. O camisa 28 chutou de fora da área, mas a bola foi pra fora.

Aos seis minutos, John Arias experimentou de fora da área, mas a bola ficou nas mãos de Cássio.

O Fluminense chegou com perigo, aos 19 minutos: Arias novamente chutou de fora da área e Cássio novamente fez a defesa. Aos 25, Samuel Xavier também testou Cássio e o Gigante não deixou passar: Cássio mais uma vez! Aos 33, Cássio fez mais uma grande defesa, após o chute de André.

Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio de Matheus Bidu, Róger Guedes cabeceou para fora. Após esse lance, a chuva apertou na Neo Química Arena.

O árbitro deu dois minutos de acréscimo e a primeira etapa foi encerrada.

Segundo tempo

O Timão voltou para sem mudanças da formação original.

O Corinthians iniciou a segunda etapa mais ligado na partida: aos cinco minutos, Maycon recebeu e chutou de fora da área, o goleiro Fábio fez uma grande defesa, mandando a bola para escanteio.

Gol do Corinthians! Aos 13 minutos, Matheus Bidu cruzou na área para Yuri Alberto. O camisa 9 chutou cruzado de primeira e Róger Guedes empurrou para dentro do gol, 1 a 0!

Aos 22, após boa jogada do Timão, Matheus Bidu testou Fábio de fora da área. A bola não foi tão forte e o goleiro do Fluminense fez a defesa.

A primeira alteração do Corinthians ocorreu aos 26 minutos: Maycon saiu para a entrada de Renato Augusto, que voltou ao time após a artroscopia que realizou no joelho.



Renato Augusto volta a atuar, após 52 dias fora.

Aos 37, mudança dupla no Timão: saíram Bruno Méndez e Adson e entraram Fagner e Wesley.

CÁSSIO!! Aos 40 minutos, John Kennedy recebeu, dominou e girou chutando. O GIGANTE Cássio salvou o Timão.

O árbitro deu seis minutos de acréscimo.

Gol do Corinthians! Aos 46 minutos, Fagner cruzou para Róger Guedes, o camisa 9 não desperdiçou e fez de cabeça, aumentando o placar, 2 a 0!

Após o gol, o Corinthians mexeu pela última vez: saíram Fausto e Yuri Alberto e entraram Giuliano e Felipe Augusto.

Fim de jogo na Neo Química Arena, o Corinthians volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Com os três pontos somados, o Timão chega a oito na competição e sobe momentaneamente para a 14ª colocação na tabela.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo na noite da próxima quarta-feira (31), quando enfrenta o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será na Neo Química Arena, às 21h30.