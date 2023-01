Corinthians vence o Fast Clube-AM, de virada e encaminha a classificação

Após estar perdendo até a reta final do jogo, a garotada do Corinthians virou em dois minutos diante do Fast Clube (AM), e venceu por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (06.01), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada do Grupo 12. O Alvinegro encaminhou a vaga.

Líder da chave com seis pontos, o Corinthians soma seis de saldo. Em segundo, aparece a Ferroviária com três pontos, seguido do Zumbi-AL, também com três. Ainda sem pontuar, o Fast Clube-AM é o lanterna e com poucas chances de classificação.

A partida não começou do jeito que o Corinthians gostaria. Logo aos nove minutos de jogo, Periquito cruzou da esquerda, na medida para Claudinho cabecear firme, abrindo o placar para o Fast Clube.

Depois de perder Guilherme Biro, foi a vez de Pedro ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e desfalcar o Corinthians na Copinha. Precisando encaixar o novo meio-campo, o Corinthians teve problemas para criar jogadas de perigo, ficando refém de bolas aéreas e jogadas de linha de fundo. Aproveitando a única chance que teve, o Fast se fechou na defesa até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Corinthians procurou infiltrar na forte marcação do Fast. Quando encontrava o caminho do gol, o time paulista parava na ótima atuação do goleiro Neneca. Foram ao menos três defesas difíceis do goleiro amazonense.

Nervoso, o Corinthians não se encontrou na partida. Povoando a área adversária, a equipe paulista começou a pecar na hora de finalizar as jogadas. Com o resultado a seu favor, o Fast tentava tirar proveito dos contra-ataques, e quando podia, enrolava a partida no campo de defesa.

Quando tudo se encaminhava para uma derrota alvinegra, o Corinthians virou a partida. Com as entradas de Bidon e Higor, o time paulista ganhou gás no ataque. Aos 32 minutos, Bidon lançou Higor, que no primeiro toque na bola, venceu o goleiro Neneca e deixou tudo igual. Dois minutos depois, aos 34, a bola ficou viva na área do Fast, o zagueiro Caetano tentou afastar a bola e acabou acertando a trave, na volta, Felipe Augusto mandou para as redes, virando o placar.

A virada abalou o time do Fast Clube que sofreu o terceiro gol. Em contra-ataque, Felipe Augusto recebeu na ponta esquerda e finalizou forte. Destaque até então do jogo, o goleiro Neneca acabou falhando no gol, deixando a bola passar entre ele e a trave. Sacramentando a virada do Corinthians, em Araraquara.