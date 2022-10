Corinthians vence o Athletico-PR em casa pelo Brasileirão

Escalação

O técnico Vítor Pereira iniciou a partida com a seguinte escalação: Carlos Miguel, Fagner, Robert, Balbuena, Lucas Piton, Fausto Vera, Ramiro, Giuliano, Mateus Vital, Adson e Róger Guedes. Durante o jogo, também entraram Yuri Alberto, Rafael Ramos, Gustavo Silva, Du Queiroz e Maycon. Ainda estavam no banco de reservas: Matheus Donelli, Renato Augusto, Bruno Méndez, Fábio Santos, Roni, Raul Gustavo e Giovane.

Bola em jogo!

O Timão iniciou a partida buscando maior posse de bola que o adversário e na busca de oportunidades de ataque.

E foi logo na primeira chance que o Timão abriu o placar em Itaquera, com apenas cinco minutos! Fagner cobrou escanteio pela direita e Balbuena subiu muito bem, próximo à pequena área e, de cabeça, mandou para o fundo da rede. 1 a 0 Corinthians na Neo Química Arena!

Mesmo com o gol, o Alvinegro manteve o volume ofensivo na partida e seguiu rondando a área adversária nos minutos seguintes. Aos 15, a chance de ampliar veio com Róger Guedes. Após boa troca de passes no meio-campo, Fausto Vera enfiou uma boa bola na velocidade para Róger Guedes. O camisa 10 conseguiu chegar com ela dentro da área, mas foi travado pelo zagueiro na hora da finalização.

Aos 18 minutos, após lateral cobrado para a área adversária, Ramiro foi derrubado pelo defensor do Athletico-PR. O árbitro foi alertado pela cabine do VAR e foi verificar. Após análise, assinalou pênalti para o Corinthians! Róger Guedes foi para a cobrança, deslocou o goleiro e marcou. 2 a 0 para o Timão!

Com a vantagem de dois gols no placar, o ritmo da partida ficou mais lento e o Coringão administrou mais a partida. Antes do fim do primeiro, aos 44 minutos, o Timão ainda teve a chance de fazer o terceiro. Balbuena mandou lançamento lindo para Róger Guedes no ataque. O camisa 10 acabou não fazendo um bom domínio e a bola parou nas mãos do goleiro da equipe paranaense.

Segundo tempo

O Timão iniciou o segundo tempo com uma alteração no ataque. Deixou o jogo o autor do segundo gol, Róger Guedes, para a entrada de Yuri Alberto.

A etapa complementar iniciou com um Corinthians mais uma vez ofensivo e em busca de mais oportunidades de ampliar o placar, mas sem chances muito claras.

Aos 14 minutos, mais duas alterações no Alvinegro: saíram Fagner e Adson para as entradas de Rafael Ramos e Gustavo Silva.

Aos 19 minutos, por pouco Yuri Alberto não fez o dele. O centroavante recebeu dentro da área, girou em direção ao gol e mandou um chute forte de perna esquerda, mas o goleiro se esticou e evitou o terceiro gol da partida.

A última mudança no Alvinegro foi aos 33 minutos, com a volta de Maycon após lesão. O camisa 5 entrou no lugar de Giuliano.

Aos 35 minutos, a equipe adversária, em bola alçada na área do Timão, conseguiu diminuir o placar. 2 a 1.

O Alvinegro levou a vantagem nos minutos finais e, após cinco minutos de acréscimo, o árbitro apitou o fim de jogo. Mais uma vitória do Corinthians na Neo Química Arena!

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (12), na primeira partida da grande final da Copa do Brasil 2022. O adversário será o Flamengo, na Neo Química Arena, às 21h45 (horário de Brasília).