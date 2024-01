Corinthians vence o América-MG e garante vaga nas semifinais da Copinha

O Corinthians, já consagrado como o maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior com dez títulos, deu mais um passo rumo à ampliação de sua hegemonia na competição. Nesta quinta-feira (18), em uma partida decisiva realizada no estádio Bento de Abreu, em Marília, o time paulista superou o América-MG por 2 a 0, garantindo assim sua vaga nas semifinais do torneio.

A equipe, conhecida por sua forte base, marcou presença na fase de semifinais pela 22ª vez, um testemunho do seu histórico consistente de sucesso na Copinha Sicredi. Os gols que selaram a vitória do Corinthians vieram dos pés de Breno Bidon e Léo Maná, jogadores que têm se destacado nesta edição do torneio.

O primeiro gol saiu logo aos 10 minutos do início do jogo, quando Breno Bidon, após um roubo de bola, finalizou com precisão de fora da área, surpreendendo o goleiro adversário. A equipe manteve a pressão, e Kayke quase marcou o segundo, parando em uma excelente defesa do arqueiro mineiro.

Apesar de um breve período de equilíbrio, onde o América-MG tentou reagir e quase empatou com Sanchez – sendo impedido por uma defesa crucial em cima da linha -, o Corinthians manteve o controle. Ryan, antes do intervalo, ainda acertou o travessão, mantendo o clube paulista na dianteira do placar.

No retorno para a segunda metade, foi Léo Maná quem brilhou, convertendo um pênalti logo no primeiro minuto, após Arthur Sousa ser derrubado na área. Com o segundo gol, o Corinthians administrou a vantagem com maestria, ditando o ritmo do jogo e evitando qualquer reação significativa do América-MG.

O embate entre os clubes paulistas promete ser acirrado na próxima fase, já que o Corinthians enfrentará o Grêmio Novorizontino, que também fez bonito ao eliminar o Athletico-PR com um placar de 3 a 1.

O confronto entre os dois times paulistas promete ser uma disputa emocionante e um verdadeiro teste para a equipe corinthiana na sua busca pelo décimo primeiro título da Copinha, reforçando a tradição do clube em revelar talentos no futebol nacional.

Confira os jogos da quinta-feira

17h00

Athletico-PR 1 x 3 Novorizontino

21h35

Corinthians 2 x 0 América-MG

Fonte: Esportes