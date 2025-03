Corinthians vence Mirassol e garante vaga na semifinal do Paulistão

Na noite deste domingo (02.03), o Corinthians carimbou seu passaporte para a semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Mirassol por 2 a 0, em um duelo único e emocionante na Neo Química Arena. Romero e Memphis Depay foram os heróis da noite, balançando as redes e garantindo a festa da Fiel. Com essa vitória, o Timão não apenas avança na competição, mas também assegura o mando de campo até uma possível final.

Classificação e próximos desafios

O Corinthians se junta ao Palmeiras como os primeiros classificados para a semifinal do Paulistão. A equipe comandada por Ramón Díaz agora aguarda ansiosamente a definição de seu próximo adversário, que sairá dos confrontos entre Santos x Red Bull Bragantino, e São Paulo x Novorizontino.

Estreia promissora

A partida também marcou a estreia do lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, recém-chegado ao Timão. Angileri mostrou a que veio, entrando em campo no segundo tempo e dando a assistência para o gol de Memphis Depay, que selou a vitória corintiana.

Foco na Libertadores

Antes de voltar suas atenções para a semifinal do Paulistão, o Corinthians tem um compromisso importante pela frente: o confronto contra o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira, em jogo de ida da terceira fase da Libertadores. A partida será disputada no Equador e promete ser um grande desafio para o Timão.

O Jogo

O início da partida foi marcado por um Mirassol ousado, que tentou impor seu ritmo e criar dificuldades para o Corinthians. No entanto, a primeira finalização perigosa foi do Timão, com Romero arriscando de fora da área. Aos 12 minutos, Danielzinho cobrou uma falta com perigo, obrigando o goleiro Hugo Souza a fazer uma grande defesa.

Aos 20 minutos, Bidon cruzou pela direita e Memphis cabeceou, exigindo uma defesa espetacular de Muralha. Na sequência, em cobrança de escanteio, Memphis Depay levantou a bola na área e Romero, de cabeça, abriu o placar para o Corinthians, aos 22 minutos. Com a vantagem no placar, o Timão ganhou mais confiança e quase ampliou aos 23, com Yuri Alberto. Aos 36, Romero puxou um contra-ataque e acionou Yuri Alberto, que finalizou por cima do gol.

No segundo tempo, Gabriel arriscou de longe, e a bola desviou na defesa corintiana antes de sair. Aos 11 minutos, Romero cruzou na área, Yuri Alberto tentou um gol de letra, mas errou a finalização. O lance, porém, já estava irregular devido a um impedimento.

Aos 15 minutos, Yuri acionou Memphis, que invadiu a área e finalizou para uma grande defesa de Alex Muralha. Na sequência, em cobrança de escanteio, Romero cabeceou com perigo. Aos 20 minutos, a defesa do Mirassol se atrapalhou, e Martínez teve a chance de ampliar, mas Muralha defendeu com o pé.

O Mirassol chegou a empatar aos 22 minutos, com um gol de bicicleta de Lucas Ramon. No entanto, o lance foi anulado devido a um impedimento. O Corinthians respondeu aos 31 minutos, com Angileri cruzando na medida para Memphis, que cabeceou para o gol, selando a vitória corintiana.

Na reta final, o Timão controlou o jogo e garantiu a classificação para a semifinal do Paulistão, além do mando de campo até uma possível final.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 MIRASSOL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 02/03/2025

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitra: Daiane Muniz

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Izabele de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Carrillo (Corinthians); Reinaldo, Clayson e José Aldo (Mirassol)

Público: 44.069 torcedores

Renda: R$ 2.914.044,40

Gols: Romero, aos 21 minutos do 1°T, e Memphis Depay, aos 31 minutos do 2°T (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); José Martínez (Alex Santana), Breno Bidon e André Carrillo (Maycon); Memphis Depay, Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto (Rodrigo Garro). Técnico: Ramón Díaz

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Léo Gamalho); Chico Kim (Roni), Clayson (Daniel Borges) e Iury Castilho (Matheus Davó). Técnico: Ivan Baitello

