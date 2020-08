Corinthians vence e vai em busca do tetra Paulista

Com um gol do meia Léo Cittadini aos 45 minutos do segundo tempo, o Athletico derrotou o Coritiba por 1 a 0, neste domingo (2), no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, disputado na Arena da Baixada.

Quem avalia o jogo apenas pelo placar pode pensar que o Athletico foi melhor com a bola em jogo, mas o que se viu no Atletiba foi um Coritiba mais organizado e criando as principais oportunidades de marcar.

O panorama só mudou nos últimos minutos do segundo tempo, quando o Furacão valorizou mais a posse de bola e, aos 45 minutos, conseguiu alterar o marcador, quando Cittadini acertou um belo chute para vencer o goleiro Muralha.

Agora, no segundo jogo da final, que acontece no Couto Pereira na próxima quarta (a partir das 20h), o Athletico conta com a vantagem do empate. Em caso de vitória do Coxa por vantagem mínima, o campeão sairá na disputa de pênaltis. Para ser campeão nos 90 minutos o Coritiba precisa de triunfo com dois gols de vantagem.