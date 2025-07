Corinthians vence Ceará fora de casa e quebra jejum no Brasileirão

O Corinthians reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (16.07), ao superar o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão. O gol salvador foi marcado por Talles Magno, garantindo três pontos importantes para a equipe comandada por Dorival Júnior, que não vencia há quatro rodadas na competição.

O triunfo fez o Timão subir na tabela, ultrapassando justamente o adversário desta rodada. O Corinthians agora ocupa a nona posição, com 19 pontos, enquanto o Vozão caiu para a décima colocação, com 18.

O Jogo

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances claras de gol para ambas as equipes. O Ceará chegou com perigo aos oito minutos, em um chute de Fernandinho que passou perto do gol de Hugo Souza. O Corinthians respondeu aos 17, com Talles Magno finalizando para fora após boa jogada de Matheus Bidu. Apesar de não sofrer defensivamente, o Timão teve dificuldades na criação. Aos 43 minutos, José Martínez arriscou de longe e exigiu boa defesa do goleiro Bruno Ferreira.

A etapa final seguiu morna até os 25 minutos, quando o Corinthians finalmente abriu o placar. O recém-entrado Carrillo fez uma ótima jogada pela direita, invadiu a área e serviu Talles Magno com um passe preciso. O atacante, com o gol aberto, apenas empurrou para as redes, decretando o 1 a 0.

O Ceará teve a chance de empatar logo em seguida, aos 28 minutos, mas Matheus Bahia chutou por cima do gol após uma sobra na entrada da área. Com a vantagem no placar, Dorival Júnior recuou sua equipe, que conseguiu segurar a pressão do Vozão e garantir a importante vitória fora de casa.

Próximos Confrontos

Com a vitória, o Corinthians se prepara para o clássico Majestoso contra o São Paulo. O duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Já o Ceará terá outro desafio difícil no dia seguinte. O Vozão enfrentará o Internacional no domingo, a partir das 11h, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 CORINTHIANS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/07/2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Fernando Sobral, Lucas Mugni e Dieguinho (Ceará); Matheuzinho e Gui Negão (Corinthians)

GOL: Talles Magno, aos 25′ do 2ºT (Corinthians)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Matheus Araújo), Dieguinho e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Rômulo), Fernandinho (Bruno Tubarão) e Aylon (Guilherme). Técnico: Léo Condé

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Maycon (João Pedro Tchoca)), Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro (Angileri); Talles Magno (Charles) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

Fonte: Esportes