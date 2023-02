Corinthians vence Botafogo e emplaca terceira vitória seguida

O Paulistão Sicredi teve sequência neste domingo (05.02) com o jogo entre Corinthians e Botafogo. Jogando em casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, diante de cerca de 42 mil torcedores, o time alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Róger Guedes e Adson. A partida foi válida pela sexta rodada.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 13 pontos, com três vitórias seguidas, e lidera o Grupo C, que ainda conta com São Bento, com nove, Ferroviária, com quatro, e Ituano, com três. O Botafogo segue com oito pontos no Grupo A, que ainda tem Red Bull Bragantino, com dez, Inter de Limeira, que ainda joga, com sete, e Santos, com seis.

O Corinthians começou bem a partida e quase abriu o placar nos primeiros minutos em boa cabeçada de Adson, mas Matheus Albino defendeu. O time mandante seguiu pressionado, principalmente com Róger Guedes e Romero, mas sem sucesso.

Apesar do controle, o Corinthians sofreu perigo. O Botafogo quase fez com Jean, aos 26 minutos, em chute de três dedos que obrigou Cássio fazer grande defesa. Depois, Robinho também arriscou, mas o goleiro alvinegro evitou o gol novamente.

Até que, aos 30 minutos, o Corinthians abriu o placar com Róger Guedes. Renato Augusto fez grande jogada e tocou de calcanhar. Róger entrou na área e finalizou de chapa para fazer 1 a 0. Apenas seis minutos depois, aos 36, os mandantes fizeram o segundo. Adson aproveitou falha da defesa dentro da área e finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro.

No segundo tempo, o Corinthians controlou bem a partida. Atrás do placar, o Botafogo até assustou com Osman, que saiu em boa posição para o chute, mas preferiu o drible. Gustavo Xuxa também teve uma chance, com voleio que saiu por cima. Já nos minutos finais, Gustavo Xuxa quase diminuiu em chute de longe, mas não alterou o placar.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (9), às 21h30, quando visita o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, na conclusão da sétima rodada. Na quarta-feira (8), às 20h30, o Botafogo recebe o Ituano, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.