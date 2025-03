Corinthians vence Barcelona de Guayaquil, mas é eliminado da Libertadores

O Corinthians se despediu da Libertadores 2025 com uma vitória de 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (12.03), na Neo Química Arena. Os gols de Félix Torres e André Carrillo deram esperança à torcida, mas não foram suficientes para reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador. Com o resultado, o Timão amarga a terceira eliminação em fase preliminar na história da competição.

O Barcelona de Guayaquil, por sua vez, avança para a fase de grupos da Libertadores e aguarda o sorteio, que será realizado na próxima segunda-feira, 17 de março, para conhecer seus adversários. O Corinthians agora disputará a Copa Sul-Americana.

O Jogo

Empurrado pela torcida, o Corinthians partiu para o ataque desde o apito inicial, mas esbarrou na defesa bem postada do Barcelona-EQU. Aos 22 minutos, Carrillo quase abriu o placar com um chute forte de primeira, defendido pelo goleiro Contreras. Pouco depois, Yuri Alberto também teve uma boa chance de cabeça, mas parou novamente no goleiro equatoriano.

De tanto insistir, o Timão abriu o placar aos 39 minutos. Garro cobrou escanteio na medida para Félix Torres, que subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes. O gol incendiou a torcida e deu novo ânimo ao time para o segundo tempo.

Na volta do intervalo, o Corinthians continuou pressionando, mas levou um susto aos nove minutos, quando Oyola finalizou de fora da área e obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer uma grande defesa. Aos 24, Quiñónez quase marcou contra ao desviar um cruzamento de Bidu.

O segundo gol do Corinthians veio aos 39 minutos, com André Carrillo, que aproveitou um desvio de Gustavo Henrique após cruzamento de Garro. O gol foi inicialmente anulado, mas validado após a revisão do VAR.

Apesar da pressão final e das mudanças ofensivas promovidas pelo técnico Ramón Díaz, o Corinthians não conseguiu marcar o terceiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis. O placar final de 2 a 0 selou a eliminação do Timão.

Foco no Paulistão

Agora, o Corinthians precisa juntar os cacos e focar na final do Campeonato Paulista. O Timão enfrenta o Palmeiras já neste domingo (16), às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da decisão estadual.

Próximo Jogo:

Campeonato Paulista – Final (Ida): Palmeiras x Corinthians, 16 de março de 2025, 18h30 (horário de Brasília), Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 BARCELONA-EQU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 12/03/2025

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Contreras, Leonai Souza e Vallecilla (Barcelona-EQU); Rodrigo Garro, Talles Magno e Gustavo Henrique (Corinthians)

Cartões vermelhos: Leonai Souza (Barcelona-EQU)

Público: 44.602 torcedores

Renda: R$ 2.910.131,90

GOLS: Félix Torres, aos 39′ do 1ºT (Corinthians); André Carrillo, aos 39′ do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Breno Bidon); Raniele (Romero), José Martínez (Talles Magno), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí (Rangel), Arreaga, Chalá e Vallecilla; Arroyo e Leonai Souza; Janner Corozo, Valiente (Joshué Quiñónez) e Oyola (Campi); Octavio Rivero (Chalá). Técnico: Segundo Castillo.

Fonte: Esportes