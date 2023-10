Corinthians vence América de Cali e vai à semi da Libertadores Feminina

O Corinthians teve uma grande vitória contra o América de Cali por 4 a 0 neste domingo (15.10), assegurando sua classificação para a semifinal da Libertadores Feminina 2023. Os gols foram marcados por Tarciane, Millene, Vic Albuquerque e Fernanda, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

A equipe que enfrentará o Timão na semifinal será definida no jogo de mais tarde, às 20h30 (horário de Brasília), entre Internacional e Colo-Colo. A partida da semifinal ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 18.

No início do jogo, a equipe da casa teve uma boa chance logo nos primeiros minutos, mas não conseguiu converter em gol. O Corinthians passou a criar mais oportunidades e marcou o primeiro gol aos nove minutos, com Tarciane. Após um escanteio cobrado por Duda Sampaio, a bola desviou no meio da confusão e entrou. A arbitragem validou o gol brasileiro mesmo com a zagueira do Timão ainda chegando na jogada. Apesar da pressão das “Brabas”, o jogo ficou aberto com possíveis contra-ataques da equipe adversária.

O Corinthians teve dificuldades na segunda etapa e viu o América pressionar em busca do empate. Em um momento não tão favorável, o time alvinegro teve um pênalti a seu favor após uma falta em Millene na área do adversário. A própria atacante cobrou o pênalti com sucesso, fazendo o placar ficar em 2 a 0.

Esse gol deu mais ânimo ao Corinthians. Aos 31 minutos, a lateral Daniela Arias, do América, foi expulsa por uma falta violenta em Gabi Zanotti. Dois minutos depois, Vic Albuquerque marcou o terceiro gol para o Timão. No lance, Tarciane desviou um escanteio na primeira trave e ela, de camisa 17, finalizou dentro da pequena área. Aos 45 minutos, Fernanda transformou a vitória em goleada. Jheniffer ganhou na marcação e cruzou para a atacante, livre, cabecear e marcar o quarto gol.

Fonte: Esportes