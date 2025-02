Corinthians tropeça em casa com reservas, mas garante liderança no Paulistão

Em partida disputada neste domingo na Neo Química Arena, o Corinthians, já de olho no confronto decisivo pela Libertadores, empatou com o Guarani em 2 a 2, utilizando uma equipe repleta de reservas. Apesar do resultado, o Timão assegurou a primeira colocação geral da primeira fase do Campeonato Paulista.

O paraguaio Romero foi o destaque da partida, marcando os dois gols do Corinthians. No entanto, a equipe alvinegra não conseguiu segurar a vantagem e viu o Guarani, já eliminado, buscar o empate com gols de Rafael Bilu e João Marcelo.

Jogo movimentado em Itaquera

O Corinthians começou a partida a todo vapor, abrindo o placar logo aos 16 minutos com Romero, após cruzamento preciso de Matheus Bidu. O Timão teve chances de ampliar, mas não conseguiu converter em gols. O Guarani, por sua vez, equilibrou a partida e chegou ao empate aos 42 minutos, com Rafael Bilu.

No segundo tempo, o Guarani surpreendeu e virou o placar com João Marcelo, aos 11 minutos. O Corinthians reagiu rapidamente e empatou aos 20 minutos, novamente com Romero, em um belo gol após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, o Timão teve a chance de garantir a vitória, mas Yuri Alberto parou no goleiro e Memphis acertou a trave.

Foco na Libertadores

Com a liderança geral do Paulistão garantida, o Corinthians agora volta suas atenções para a Libertadores. Na quarta-feira, o Timão enfrenta a Universidad Central, na Neo Química Arena, em busca da classificação para a próxima fase da competição continental. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1.

Próximos passos

O Corinthians enfrentará o Mirassol nas quartas de final do Paulistão. A data e o horário da partida serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Já o Guarani se despede do Paulistão e se prepara para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 2 GUARANI

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 23/02/2025

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Rafael Tadeu do Sousa Alves

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Anderson Leite, Lucas Rafael e Yan Henrique (Guarani)

Público: 44.799 torcedores

Renda: R$ 2.788.375,00

GOLS: Romero, aos 16′ do 1ºT (Corinthians); Rafael Bilu, aos 42′ do 1ºT (Guarani); João Marcelo, aos 11′ do 2ºT (Guarani); Romero, aos 20′ do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles (Alex Santana), Maycon (Breno Bidon), Igor Coronado (Rodrigo Garro) e Talles Magno (Memphis Depay); Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz

GUARANI: Gabriel Mesquita; Lucas Justen (Yan Henrique), Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Mateus Sarará, Caio Mello (Raí Nascimento) e Anderson Leite (Vinícius Yuji); Rafael Bilu (Matheus Régis), João Victor e João Marcelo (Deni Junior).

Técnico: Maurício Souza

Fonte: Esportes