Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão

Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A Arena da Baixada foi palco de um duelo intenso, onde a eficácia alvinegra, somada a um pênalti desperdiçado pelo Furacão, redefiniu o cenário do G5 da competição.

O herói da noite foi o meio-campista argentino Rodrigo Garro, que não só encerrou um jejum pessoal de cinco meses sem balançar as redes, mas o fez com um verdadeiro golaço, selando os três pontos para o Timão.

Com este resultado, o Corinthians ascende à quinta posição da tabela, ultrapassando o próprio Athletico-PR e somando seis pontos. Para o time paranaense, esta foi a primeira derrota na competição, fazendo-o cair para a sexta colocação, mantendo a mesma pontuação.

O jogo

O início da partida foi marcado por uma intensidade notável. O Athletico-PR, jogando em casa, mostrou suas intenções ofensivas logo aos cinco minutos, com Viveros finalizando com perigo após ser lançado. Aos 12, a pressão rubro-negra resultou em um pênalti assinalado após Bidu derrubar Viveros. Contudo, a oportunidade foi desperdiçada por Julimar, que chutou para fora, aliviando a torcida corintiana.

O castigo para o erro do Furacão não demorou. Aos 19 minutos, Matheuzinho cruzou na área e a bola encontrou Rodrigo Garro. Com um domínio preciso e um chute de canhota imparável, o camisa 10 corintiano acertou o ângulo de Santos, inaugurando o placar com um lance de rara beleza.

Mesmo em desvantagem, o Athletico não se entregou. Viveros continuou sendo a principal ameaça, forçando Hugo Souza a grandes defesas. Um lance de tirar o fôlego aos 27 minutos viu Raniele salvar o Corinthians de forma heroica, tirando a bola de cima da linha após confusão na área, que quase resultou em gol de Viveros no gol vazio.

Segundo tempo

A volta do intervalo trouxe um Athletico-PR ainda mais agressivo, determinado a buscar o empate. Uma “blitz” nos primeiros minutos do segundo tempo testou a defesa corintiana. Hugo Souza foi figura essencial, defendendo um chute rasteiro de Mendoza aos cinco minutos e mostrando reflexos apurados em outras ocasiões, como no lance em que espalmou a bola nos pés de Chiqueti, que finalizou por cima.

Nos minutos finais, a pressão rubro-negra atingiu seu ápice. Aos 42, Benavídez subiu alto após escanteio e cabeceou, mas Hugo Souza, novamente, realizou uma defesa espetacular, garantindo a vantagem alvinegra até o apito final. A capacidade de resistência do Corinthians foi a chave para segurar o ímpeto adversário e assegurar a importante vitória fora de casa.

Próximos desafios

O Athletico-PR enfrentará o Londrina no domingo, dia 22 de fevereiro, às 16h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paranaense, em mais um jogo na Arena da Baixada.

Corinthians viajará para São Paulo no mesmo dia, às 20h30 (de Brasília), para encarar a Portuguesa pelas quartas de final do Paulistão, no Canindé.

