Corinthians renova empréstimo de Maycon por mais uma temporada

Nesta quarta-feira (04.01), o Sport Club Corinthians Paulista e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, chegaram a um acordo para a renovação do empréstimo do meio-campista Maycon. O novo contrato é válido até 31 de dezembro de 2023.

Formado nas categorias de base do Coringão, o camisa 5 tem 133 jogos pelo clube e 10 gols anotados. Foi campeão do Brasileirão 2017 e dos estaduais de 2017 e 2018.

“Muito feliz, principalmente pela oportunidade em defender mais um ano essa camisa. Tenho alguns anos de clube, e sempre demonstrei minha felicidade em estar aqui. Agradeço a todos por mais essa oportunidade. Tenho certeza que nesse próximo ano será muito bom, abençoado em conquistar muitas vitórias e títulos”, comentou o atleta.

Maycon e o elenco corinthiano seguem a preparação para a disputa do Campeonato Paulista. O Corinthians estreia diante do Red Bull Bragantino, no dia 15 de janeiro, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Fonte: Agência Esporte