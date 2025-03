Corinthians quebra jejum de títulos e conquista o Paulistão contra o Palmeiras

Após seis longos anos de espera, a Fiel torcida do Corinthians finalmente pôde soltar o grito de “É CAMPEÃO!”. Em uma noite de pura emoção na Neo Química Arena, o Timão empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, garantindo a conquista do Campeonato Paulista de 2025, o 31º da história do clube. O resultado premiou a estratégia de segurar a vantagem construída no jogo de ida e coroou uma campanha de superação, encerrando um incômodo jejum sem títulos e impedindo o tetra inédito do arquirrival.

Mais de 48 mil torcedores alvinegros lotaram a arena, quebrando o recorde de público do estádio e transformando a noite em uma verdadeira festa. O clima de tensão e expectativa pairava no ar, mas a equipe comandada por Ramón Díaz soube manter a calma e a organização tática para Neutralizar o ímpeto palmeirense.

Goleiro Hugo Souza vira herói ao defender pênalti decisivo

O jogo, marcado por muita disputa e poucas chances claras de gol, reservou um momento de grande apreensão para a torcida corintiana no segundo tempo. Aos 22 minutos, o zagueiro Félix Torres cometeu um pênalti em Vitor Roque, e a decisão foi confirmada após longa revisão do VAR. A responsabilidade da cobrança recaiu sobre Raphael Veiga, mas o goleiro Hugo Souza, em uma defesa espetacular, agarrou a bola e se consagrou como o grande herói da conquista.

“Foi o momento mais importante da minha carreira. Sabíamos da responsabilidade que era defender essa camisa, e hoje mostramos a força do nosso grupo. Agradeço a todos os companheiros e à torcida, que nos apoiou do início ao fim”, declarou um emocionado Hugo Souza após a partida.

Corinthians amplia vantagem como maior Campeão Paulista

Com o título de 2025, o Corinthians consolida sua posição como o maior campeão paulista, abrindo cinco taças de vantagem sobre o Palmeiras, que possui 26 conquistas. Santos e São Paulo completam a lista dos maiores vencedores, empatados com 22 títulos cada.

Ranking dos Maiores Campeões Paulistas:

Corinthians – 31 títulos

Palmeiras – 26 títulos

Santos – 22 títulos

São Paulo – 22 títulos

Próximos desafios: Brasileirão à vista

A comemoração do título paulista terá curta duração, pois o Corinthians já volta a campo neste domingo (30/03/2025) para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h (horário de Brasília).

Do outro lado, o Palmeiras terá que lidar com a frustração da derrota e se concentrar na estreia no Brasileirão contra o Botafogo, também no domingo, às 16h, no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira buscará forças para superar o revés e iniciar a competição com o pé direito.

Primeiro tempo sem inspiração, decisão no segundo

Os primeiros 45 minutos do Derby foram marcados por forte marcação e poucas oportunidades de gol. O Corinthians, com a vantagem do jogo de ida, adotou uma postura mais conservadora, dificultando a criação de jogadas do Palmeiras. A única chance clara da etapa inicial surgiu aos 26 minutos, quando Rodrigo Garro acertou a trave em um belo chute de fora da área.

No segundo tempo, o jogo ganhou em emoção com o pênalti e a defesa de Hugo Souza. A partir daí, o Corinthians soube administrar o resultado e garantiu o título em meio à festa da torcida.

Declarações pós-jogo:

Ramón Díaz (Técnico do Corinthians): “Este título é fruto de muito trabalho e dedicação de todo o grupo. Enfrentamos muitas dificuldades ao longo da temporada, mas nunca desistimos. Agradeço à torcida pelo apoio incondicional.”

Abel Ferreira (Técnico do Palmeiras): “Parabenizo o Corinthians pela conquista. Fizemos um bom jogo, mas não fomos eficientes nas finalizações. Agora é levantar a cabeça e focar no Brasileirão.”

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 27/03/2025

Hora: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Inês Back e Danilo Ricardo Simon Manis

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Félix Torres, Angileri, Garro, Ramón Díaz, André Ramalho e Yuri Alberto (Corinthians); Mayke, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Weverton (Palmeiras)

Cartões vermelhos: Félix Torres e José Martínez (Corinthians); Abel Ferreira e Marcelo Lomba (Palmeiras)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez (Charles), André Carrillo (Ryan) e Rodrigo Garro (André Ramalho); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Naves), Murilo, Micael e Piquerez (Felipe Anderson); Emiliano Martínez (Richard Ríos), Aníbal Moreno (Flaco López) e Raphael Veiga (Thalys); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

