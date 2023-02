Corinthians preparado para o clássico contra o Santos

O Corinthians finalizou a preparação para o terceiro clássico da primeira fase do Campeonato Paulista. Neste domingo (26.02), às 16h, na Vila Belmiro, em Santos-SP, o Timão visita o Santos pela 11ª rodada do estadual.

Os atletas realizaram uma ativação na academia e, em seguida, foram ao Campo 2 para o aquecimento. O técnico Fernando Lázaro organizou um treinamento tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas para os últimos ajustes na equipe de olho na partida.

Após as atividades, os jogadores iniciaram a concentração no Hotel Gildasio Miranda, dentro do CT.

Fonte: Agência Esporte