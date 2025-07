Corinthians perde para o Bragantino em casa pelo Brasileiro

Em seu retorno aos gramados após aproximadamente um mês de inatividade, o Corinthians não conseguiu um resultado positivo e foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, na noite deste domingo, na Neo Química Arena. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, viu o time da casa sair em desvantagem, reagir para empatar, mas sofrer o gol da derrota nos instantes finais do confronto.

Com o revés, a equipe alvinegra caiu para a 11ª posição na tabela de classificação, estacionando nos 16 pontos. Já o Bragantino, com a vitória, ascende para a terceira colocação, também com 16 pontos, mas com melhor saldo de gols.

O Corinthians terá pouco tempo para lamentar, pois já tem um novo compromisso marcado para esta quarta-feira. A equipe viaja até o Ceará para enfrentar o time local na Arena Castelão, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O Massa Bruta, por sua vez, também entra em campo na quarta-feira, recebendo o São Paulo às 21h30.

Primeiro tempo

O início do jogo foi marcado pela ofensividade do Bragantino. Aos sete minutos, Pitta roubou a bola de Raniele e tabelou com Sasha, mas sua finalização não levou perigo ao gol de Hugo Souza. A resposta corintiana veio aos nove, com uma jogada de Matheuzinho pela direita que culminou em um chute de Garro, defendido sem grandes dificuldades por Lucão.

O Timão voltou a ameaçar aos 22 minutos, com Matheus Bidu, que avançou pelo meio e soltou um forte chute de fora da área, obrigando Lucão a fazer uma boa defesa.

Aos 26, o lance que mudaria o placar. Vinicinho invadiu a área após passe de Jhon Jhon e, ao ser tocado por Cacá, caiu. Após uma longa revisão do VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo confirmou o pênalti. Sasha cobrou com precisão e abriu o placar para os visitantes.

Antes do intervalo, o Corinthians buscou o empate. Aos 45, José Martínez cruzou para Cacá, que cabeceou com força, mas Lucão espalmou. Aos 48, Martínez teve outra chance clara após roubada de bola de Memphis, mas chutou em cima do goleiro do Bragantino.

Segundo tempo e gol no fim

O técnico Dorival Júnior fez alterações no Corinthians para a segunda etapa, que começou eletrizante. Logo aos quatro minutos, Matheuzinho cruzou rasteiro para Romero, que, sozinho na pequena área, chutou para fora, desperdiçando grande oportunidade.

O gol de empate do Corinthians não demorou a sair. Aos cinco minutos, em uma jogada de bola parada, Memphis cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Henrique. O zagueiro cabeceou para o chão, a bola foi tirada em cima da linha pelo defensor do Bragantino, mas Cacá estava atento para completar para o fundo das redes.

A virada quase veio aos 27 minutos, quando Garro roubou a bola no campo de ataque e, com espaço, desferiu um potente chute de fora da área que explodiu no travessão. Mais uma chance perdida pelo Corinthians aos 31, com Romero, que recebeu um belo lançamento de Garro, driblou o marcador, mas finalizou novamente em cima de Lucão.

Para a infelicidade dos corintianos, o gol da derrota veio de forma dramática, praticamente no último lance da partida. Após um bate e rebate na área, Thiago Borbas aproveitou e estufou as redes, decretando o revés do Corinthians em casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 BRAGANTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 13/07/2025

Horário: às 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Vinicinho, Pitta, Sant’Anna, Gabriel e Thiago Borbas (Bragantino); Matheuzinho, Romero, Matheus Bidu, José Martínez, Memphis Depay e Gui Negão (Corinthians)

Público: 33.847 torcedores

Renda: R$ 2.396.795,30

GOLS: Eduardo Sasha, aos 30′ do 1ºT (Bragantino); Cacá, aos 7′ do 2ºT (Corinthians); Thiago Borbas, aos 52′ do 2ºT (Bragantino)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Ryan), José Martínez, André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior

BRAGANTINO: Lucão; Agustin Sant’Anna (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires, Jhon Jhon e Vinicinho (Henry Mosquera); Isidro Pitta (Thiago Borbas) e Eduardo Sasha (Lucas Barbosa). Técnico: Fernando Seabra

Fonte: Esportes