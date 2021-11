Corinthians inicia preparação para duelo diante do Cuiabá

Na manhã desta quinta-feira (11), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians iniciou a preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (13), às 21h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Cuiabá, em partida da 32ª rodada da competição nacional.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo de ontem (10), diante do Atlético-MG, ficaram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 4 e participaram do aquecimento.

Em seguida, no Campo 3, o técnico Sylvinho separou o grupo em dois times e promoveu um treinamento coletivo em espaço reduzido.

Amanhã (12), no período da tarde, o elenco corinthiano realiza a última atividade antes de encarar o Cuiabá.

fote: https://www.corinthians.com.br/noticias/direto-do-ct-corinthians-inicia-preparacao-para-duelo-diante-do-cuiaba