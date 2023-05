Corinthians fica no empate com o Argentinos Jrs. pela Libertadores

O Corinthians voltou à campo na noite desta quarta-feira (24), enfrentando o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pela quarta rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. Em um jogo duro contra o adversário, o Timão ficou no empate sem gols.

Com o ponto somado fora de casa, o Alvinegro chegou a quatro no grupo E da competição sul-americana, terminando a rodada na terceira colocação, ainda com chances de classificação para a fase seguinte. A próxima partida do Timão pela CONMEBOL Libertadores será em 8/6, quando enfrenta o Independiente del Valle, em Quito.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Timão com Carlos Miguel; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Paulinho, Fausto Vera e Maycon; Adson, Róger Guedes e Yuri Aberto. Entraram no decorrer do jogo: Roni, Romero, Fábio Santos e Wesley. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Matheus Donelli, Rafael Ramos, Caetano, Giuliano, Pedro, Matheus Araújo, Felipe Augusto e Chrystian Barletta.

Primeiro tempo

O Timão iniciou a partida buscando espaços para conhecer melhor o adversário. Tendo um volume de jogo um pouco mais interessante pela direita, com Méndez e Adson, o Alvinegro tentava achar uma jogada para conseguir agredir a equipe argentina.

A primeira jogada de perigo do Corinthians aconteceu aos 16 minutos: Bruno Méndez levantou na área e achou Murillo. O zagueiro do Timão finalizou de primeira, mas a bola foi por cima do gol.

O Timão aproveitou o bom momento após a primeira chegada e passou a frequentar mais o campo de ataque. No minuto 20 de partida, Yuri Alberto fez o passe para Paulinho, que tentou de fora da área e a bola também foi por cima da meta adversária.

A equipe argentina tentou a resposta, aos 23 minutos: em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Metilli, que finalizou para fora.

Aos 26 minutos, Paulinho sentiu dores no joelho e pediu para sair. No lugar dele, entrou Roni.

Novamente a equipe adversária foi ao ataque: aos 34 minutos, Alan recebeu na entrada da área e chutou para fora.

O árbitro deu dois minutos de acréscimo e finalizou a primeira etapa em sequência.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para a segunda etapa com a mesma formação que finalizou o primeiro tempo.

Bola em jogo!

Aos sete minutos, Matheus Bidu sofreu uma falta, perto da entrada da grande área. Róger Guedes se posicionou para fazer a cobrança. Com a perna direita o camisa 10 levantou na área e ninguém conseguiu chegar na bola para finalizar, tiro de meta.

A segunda etapa esteve por um bom tempo com ambas as equipes trocando posses de bola, mas sem nenhuma efetividade no ataque. O Timão insistia por uma ligação direta ao ataque, mas com a boa marcação argentina, não conseguia chegar ao gol com condições de finalizar.

Até que, aos 16 minutos, Matheus Bidu levantou na área e Yuri Alberto conseguiu cabecear, mas a bola foi pra fora.

Aos 27 minutos Maycon saiu para a entrada de Romero.

Aos 30, o paraguaio, que tinha acabado de entrar, levantou na área, mas o goleiro saiu bem e socou a bola.

O jogador argentino Nuss foi expulso, aos 31 minutos, após acertar uma cotovelada em Roni. O Corinthians foi para o restante do jogo com um a mais. Aos 36 minutos, Fausto Vera tentou finalizar de fora da área e não acertou o gol.

Aos 44 minutos o Timão mexeu duas vezes: saíram Matheus Bidu e Adson, entraram Fábio Santos e Wesley.

A partida foi encerrada após quatro minutos de acréscimo. Com o empate, o Corinthians chegou a quatro pontos no grupo E da competição, ficando na terceira colocação na tabela.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo neste domingo (28), quando encara o Fluminense na Neo Química Arena, às 16h em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2023.

