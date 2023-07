Corinthians fecha preparação para jogo de ida da Copa do Brasil

Na manhã desta terça-feira (04), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treinamento de preparação para o duelo diante do América-MG. A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil está marcada para amanhã (05), às 21h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG.

Os atletas realizaram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento, no Campo 2. O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu um trabalho tático e também um treino de movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações.

Como a equipe permanecerá em BH pelo restante da semana – por conta do duelo diante do Atlético-MG, no sábado (08), às 18h30, no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão –, a comissão técnica relacionou 29 jogadores para a viagem.

As novidades são os retornos do zagueiro Bruno Méndez, dos meio-campistas Cantillo, Fausto Vera e Renato Augusto, além dos atacantes Adson e Pedro.

Aguardando a liberação de documentos, o paraguaio Matías Rojas integra o grupo de atletas desde a última segunda-feira (03) e também embarca com a equipe para a capital mineira.

Veja a lista completa:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo

Meio-campistas: Biro, Cantillo, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Maycon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Róger Guedes, Wesley e Yuri Alberto

