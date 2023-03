Corinthians fecha fase de grupos do Paulistão com vitória

No fim da tarde deste sábado (4), o Corinthians entrou em campo para mais um compromisso na temporada 2023, válido pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão Sicredi. O duelo foi contra o Santo André, diante da Fiel, na Neo Química Arena. O Timão teve boa atuação e venceu por 3 a 1. Os gols alvinegros foram marcados por Yuri Alberto (2) e Paulinho.

Com o resultado, o Alvinegro fecha esta fase na liderança do grupo C, com 22 pontos ganhos em 12 jogos e já está garantido nas quartas de final. O primeiro adversário da fase mata-mata será o 2º colocado do grupo. Ainda brigam pela classificação Ituano, São Bento e Ferroviária.

Escalação

O técnico Fernando Lázaro iniciou o confronto com a seguinte escalação: Carlos Miguel, Fagner, Balbuena, Caetano, Fábio Santos, Fausto Vera, Giuliano, Renato Augusto, Matheus Araújo, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Paulinho, Du Queiroz, Maycon, Romero e Pedrinho. Ainda estavam no banco de reservas: Matheus Donelli, Gil, Giovane, Matheus Bidu, Cantillo, Bruno Méndez e Biro.

Bola em jogo!

No embalo da Fiel, o Timão iniciou o confronto no ataque, em busca do primeiro gol, que não veio por muito pouco logo aos dois minutos. Matheus Araújo tabelou com Róger Guedes na entrada da área, devolveu de letra, mas o camisa 10 foi travado e não conseguiu a finalização.

Aos 22 minutos, o Corinthians balançou a rede do Santo André em uma bela finalização de Renato Augusto de fora da área, no entanto, após análise do VAR, o árbitro assinalou falta de Fagner no início da jogada e anulou o gol alvinegro.

Aos 27, quase Yuri Alberto inaugurou o marcador em Itaquera. Renato Augusto esticou a bola para passagem de Yuri. O atacante conseguiu o domínio, driblou o goleiro, mas o zagueiro adversário conseguiu se esticar com um carrinho e evitar o gol.

Mesmo com domínio do Timão em campo, a equipe visitante, aos 30 minutos, conseguiu abrir o placar. 1 a 0 Santo André.

A Fiel, como de costume, cantou ainda mais alto para empurrar o Corinthians em busca do empate, que mais uma vez quase veio aos 33 minutos com Renato Augusto. Após corte da defesa adversária em cobrança de escanteio, a bola voltou para o camisa 8, que limpou e bateu cruzado da entrada da área, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa.

De tanto insistir, ainda na primeira etapa, saiu o gol do Timão! Aos 39 minutos, Matheus Araújo recebeu a bola pela esquerda, dentro da área, próximo à linha de fundo, e achou um bom passe para Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu e mandou uma bomba para o gol, sem chance de defesa. 1 a 1 na Neo Química Arena!

Antes do intervalo, Fernando Lázaro realizou a primeira alteração no Alvinegro. Após sentir um incômodo, Renato Augusto deixou o gramado aos 42 minutos para a entrada de Paulinho.

Segundo tempo

O Timão iniciou a etapa complementar da mesma forma, no ataque, em busca do gol da virada.

Aos sete minutos, o Alvinegro chegou com perigo. Após cruzamento na área de Matheus Araújo, Róger Guedes desviou de cabeça na segunda trave, mas o árbitro marcou falta de ataque do camisa 10.

Aos 14 minutos, veio o gol da virada! Fagner recebeu a bola pela direita, achou um lindo cruzamento para a área e encontrou Paulinho, que bateu de primeira para marcar o seu primeiro gol após voltar de lesão! 2 a 1 Timão, para a felicidade da Fiel.

E o Coringão queria mais! Aos 18 minutos, saiu o segundo de Yuri Alberto e o terceiro do Corinthians no jogo. O artilheiro da noite recebeu dentro da área, fez o giro e mandou por debaixo das pernas do goleiro adversário. 3 a 1 Timão na Neo Química Arena!

Aos 20 minutos, Fernando Lázaro mexeu em dose dupla na equipe. Saíram Fagner e Matheus Araújo para as entradas de Du Queiroz e Maycon.

O quarto gol se desenhou aos 33 minutos, mas não saiu por detalhe. Róger Guedes entrou na grande área de frente para o goleiro, que fez a defesa. No rebote, o camisa 9 tentou de cabeça, mas o zagueiro adversário salvou em cima da linha.

Aos 36 minutos, as duas últimas mudanças do Coringão no jogo. Deixaram o gramado Yuri Alberto e Giuliano e entraram Romero e Pedrinho.

O jovem atacante Pedrinho por pouco também não fez o dele. O garoto limpou dois defensores até invadir a grande área e buscou a finalização no canto esquerdo do goleiro, mas a bola passou triscando a trave.

Até o fim do jogo, o Coringão administrou a vantagem e saiu com mais vitória da Neo Química Arena!

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo nas quartas de final do Paulistão Sicredi 2023, mas aguarda a definição de seu adversário e, também, as decisões da Federação Paulista de Futebol para conhecer a data e o horário do confronto.

Fonte: Agência Esporte